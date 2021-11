Seabourn: Νέες εκδρομές για τις κρουαζιέρες του 2022/23 – Αξέχαστες εμπειρίες σε 3 ελληνικούς προορισμούς

H εταιρία Seabourn παρουσίασε τη νέα συλλογή της με πακέτα εκδρομών για τις διακοπές κρουαζιέρας που προσφέρει με αναχώρηση το 2022 και το 2023, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και ελληνικοί προορισμοί.

Όσον αφορά την Ελλάδα, προσφέρεται εκδρομή τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Jewels of Greece» η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες στις Μυκήνες, τα Μετέωρα και τους Δελφούς.

Όπως δηλωσε ο πρόεδρος της Seabourn, Josh Leibowitz, η προσφορά της εταιρίας ανοίγει το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη εξερεύνηση. Κάθε ταξίδι της Seabourn συνδυάζει αξέχαστες εμπειρίες σε στεριά και θάλασσα, πρόσθεσε.

Με προσεκτικά διαμορφωμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν οδηγό, που εμπλουτίζουν τις πολυτελείς εμπειρίες στην κρουαζιέρα σε προορισμούς με πολιτιστικές και φυσικές ομορφιές, τα νέα ταξίδια στην Ευρώπη και την Ασία είναι το κερασάκι στην τούρτα των ταξιδιωτών που επιθυμούν να περάσουν σε άλλο επίπεδο εμπειριών ταξιδεύοντας με τη Seabourn, τόνισε ο κ. Leibowitz.

Τα περισσότερα πακέτα περιλαμβάνουν επιλεγμένα γεύματα, μεταφορές και εμπειρίες με ξεναγό για ομάδες από 2 έως 10 επισκεπτών, καθώς και ξενοδοχεία και καταλύματα.

Στα νέα προγράμματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα «Treasures of China», «Imperial Heritage of Europe», «Gems of Portugal», «The Taj Mahal and Ranthambore» και «The Temples of Angkor and Luang Prabang».