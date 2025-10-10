Sundair: Τρία νέα δρομολόγια τσάρτερ για Ηράκλειο, Κω και Ρόδο

Με τα μάτια του ξεναγού

Τρία νέα δρομολόγια τσάρτερ προς Ηράκλειο, Κω και Ρόδο προσθέτει από το αεροδρόμιο Leipzig/Halle για τον Οκτώβριο του 2025 η αεροπορική εταιρία Sundair, με έδρα το Στράλσουντ της Γερμανίας.

Ειδικότερα, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου η εταιρία θα προσφέρει πτήσεις με 4 εβδομαδιαίες συχνότητες, προς το Ηράκλειο.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου θα προσφέρει 2 εβδομαδιαίες συχνότητες προς την Κω και, κατά την ίδια περίοδο, προστίθενται 3 εβδομαδιαίες συχνότητες προς τη Ρόδο.

Οι παραπάνω πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος 737-800.

Η Sundair ιδρύθηκε το 2016 και εξυπηρετεί Μεσογειακούς προορισμούς, την Ερυθρά Θάλασσα και τα Κανάρια Νησιά με πτήσεις αναψυχής. Εκτός από τις πτήσεις αναψυχής, η αεροπορική εταιρεία εκτελεί ειδικές και ναυλωμένες πτήσεις και προγραμματισμένες πτήσεις προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.