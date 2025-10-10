Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη και Πράγα από τη Θεσσαλονίκη
10 Oct 2025, 06:42 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Νέα δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και την Πράγα, σχεδιάζει να εισάγει στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, από τις αρχές Νοεμβρίου του 2025, η Aegean.
Ειδικότερα, ο αερομεταφορέας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου τη νέα σύνδεση Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη. Οι πτήσεις θα έχουν συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) και θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Airbus A320 και κωδικούς πτήσης A3504 και A3505.
Η πτήση A3504, από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιείται ως εξής..
- Κάθε Δευτέρα (ημέρα 1), η πτήση αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη στις 14:30 και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη στις 17:00.
- Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (ημέρες 3 και 5), η αναχώρηση γίνεται νωρίτερα, στις 13:20, με άφιξη στην Κωνσταντινούπολη στις 15:50.
Η επιστροφή, με την πτήση A3505, από Κωνσταντινούπολη προς Θεσσαλονίκη, θα διεξάγεται
- Κάθε Δευτέρα, η πτήση θα αναχωρεί από την Κωνσταντινούπολη στις 17:50 και φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 18:20.
- Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, η αναχώρηση γίνεται στις 16:40 με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 17:10.
Η σύνδεση Θεσσαλονίκη – Πράγα θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου, και θα πραγματοποιείται με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, και με αεροκάφος A320. Το εν λόγω δρομολόγιο εξυπηρετήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα κατά την εορταστική περίοδο του 2019/20.
Το πρόγραμμα του δρομολογίου για το 2025, και ειδικότερα για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου έως 28 Μαρτίου 2026, προβλέπει ότι...
- Η πτήση A3516, από Θεσσαλονίκη προς Πράγα, θα έχει αναχώρηση στις 08:30 το πρωί, ενώ η άφιξη στην Πράγα πραγματοποιείται στις 09:40 τοπική ώρα.
- Η επιστροφή, από Πράγα προς Θεσσαλονίκη, με την πτήση A3517, θα έχει αναχώρηση στις 10:30, με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 13:30.
