Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη και Πράγα από τη Θεσσαλονίκη

Νέα δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη και την Πράγα, σχεδιάζει να εισάγει στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, από τις αρχές Νοεμβρίου του 2025, η Aegean.

Ειδικότερα, ο αερομεταφορέας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου τη νέα σύνδεση Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη. Οι πτήσεις θα έχουν συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) και θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Airbus A320 και κωδικούς πτήσης A3504 και A3505.

Η πτήση A3504, από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιείται ως εξής..

Κάθε Δευτέρα (ημέρα 1), η πτήση αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη στις 14:30 και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη στις 17:00.

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (ημέρες 3 και 5), η αναχώρηση γίνεται νωρίτερα, στις 13:20, με άφιξη στην Κωνσταντινούπολη στις 15:50.

Η επιστροφή, με την πτήση A3505, από Κωνσταντινούπολη προς Θεσσαλονίκη, θα διεξάγεται

Κάθε Δευτέρα, η πτήση θα αναχωρεί από την Κωνσταντινούπολη στις 17:50 και φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 18:20.

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, η αναχώρηση γίνεται στις 16:40 με άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 17:10.

Η σύνδεση Θεσσαλονίκη – Πράγα θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου, και θα πραγματοποιείται με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, και με αεροκάφος A320. Το εν λόγω δρομολόγιο εξυπηρετήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα κατά την εορταστική περίοδο του 2019/20.

Το πρόγραμμα του δρομολογίου για το 2025, και ειδικότερα για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου έως 28 Μαρτίου 2026, προβλέπει ότι...