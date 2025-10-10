Jet2, Ryanair, easyJet: «Φτερά» για Ελλάδα με 21 προσθήκες στα προγράμματα του 2026

Jet2, Ryanair και easyJet «απογειώνουν» τις αεροπορικές τους συνδέσεις με την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, προσθέτοντας ή αναβαθμίζοντας δρομολόγια προς δημοφιλείς Ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων των αεροπορικών εταιριών, στη θερινή σεζόν του 2026 προστίθενται συνολικά 21 νέα και αναβαθμισμένα δρομολόγια.

Ειδικότερα, η βρετανική Jet2 εμπλουτίζει το «χαρτοφυλάκιο» προορισμών που θα εξυπηρετούνται με αεροσκάφος A321neo το καλοκαίρι του 2026. Ο αερομεταφορέας προσθέτει συνολικά 16 νέα δρομολόγια προς προορισμούς όπως η Καλαμάτα, η Σκιάθος, η Κέρκυρα, η Κως, η Ζάκυνθος και άλλα ελληνικά νησιά.

Από το Μπέρμιγχαμ θα προσφέρονται συνδέσεις με Καλαμάτα και Σκιάθο. Οι πτήσεις με προορισμό την Καλαμάτα θα έχουν συχνότητα μία φορά την εβδομάδα, θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 26 Αυγούστου 2026.

Η σύνδεση με Σκιάθο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, από τις 3 Μαϊου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Από τη Γλασκόβη η Jet2 θα προσφέρει συνδέσεις με Ηράκλειο και Κέρκυρα, με εκκίνηση στις 30 Απριλίου, και συχνότητα δύο και μία φορά την εβδομάδα αντίστοιχα. Παράλληλα, προστίθενται πτήσεις προς τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Το δρομολόγιο προς τη Ρόδο θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ προς τη Ζάκυνθο θα πραγματοποιείται από τις 2 Μαΐου έως τις 3 Οκτωβρίου 2026.

9 συνδέσεις από το Λονδίνο

Τέσσερις νέες συνδέσεις από το αεροδρόμιο Luton του Λονδίνου θα πραγματοποιούνται το καλοκαίρι του 2026 με αεροσκάφος A321neo. Οι πτήσεις προς Κέρκυρα, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, θα ξεκινήσουν στις 21 Μαΐου, προς Κω, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις στις 21 Μαΐου, προς Πρέβεζα, με 1 εβδομαδιαία πτήση, στις 24 Μαΐου και προς Σκιάθο, με 1 εβδομαδιαία πτήση, στις 23 Μαΐου με διάρκεια έως τις 10 Οκτωβρίου 2026.

Άλλες πέντε συνδέσεις εισάγονται από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Πρόκειται για μια νέα σύνδεση με Ηράκλειο, η οποία θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου και θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές εβδομαδιαίως από τις 19 Μαΐου και 4 μεταξύ 27 Μαΐου και 23 Σεπτεμβρίου.

Από το ίδιο αεροδρόμιο, στο δίκτυο του A321neo για το θερινό πρόγραμμα του 2026 προστίθεται ακόμα σύνδεση με Καλαμάτα, με εκκίνηση στις 17 Μαϊου και συχνότητα μία φορά την εβδομάδα. Επιπλέον, προβλεπεται σύνδεση με Κεφαλονιά, η οποία θα πραγματοποιείται από τις 22 Ιουλίου έως τις 7 Οκτωβρίου, μία φορά την εβδομάδα, με Ρόδο από τις 19 Ιουλίου, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, και με Ζάκυνθο, από τις 2 Μαίου με μία εβδομαδιαία πτήση, η οποία αυξάνεται σε 2 για το διάστημα από 21 Μαϊου έως 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Τέλος, προστίθεται η σύνδεση Μάντσεστερ – Σκιάθος, που θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα από την 1η Μαϊου έως τις 10 Οκτωβρίου, και 4 φορές την εβδομάδα από τις 23 Μαίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

easyJet: Νέες συνδέσεις με Κέρκυρα και Ρόδο

Νέες προσθήκες δρομολογίων εντοπίζονται και στο πρόγραμμα της easyJet για το καλοκαίρι του 2026.

Η αεροπορική εταιρία θα προσφέρει νέες συνδέσεις από το Νιουκάστλ με Κέρκυρα και Ρόδο. Οι πτήσεις προς Κέρκυρα θα ξεκινήσουν στις 3 Απριλίου και θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος A320. Πρόκειται για επαναφορά του δρομολογίου από τον Αύγουστο του 2020.

Επίσης, η σύνδεση με Ρόδο, η οποία αναβιώνει μετά τον Οκτώβριο του 2019, αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου του 2026 και θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος A320 και με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα.

Ryanair: Νέες συνδέσεις με Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο

H Ryanair προγραμματίζει επιπλέον δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται το καλοκαίρι του 2026 με αεροσκάφος Airbus A320. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιουνίου 2026 θα προσφέρει τρεις συνδέσεις από τη Βιέννη με Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Οι πτήσεις προς Μύκονο θα πραγματοποιούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με συχνότητα 5 φορές την εβδομάδα, οι πτήσεις προς Σαντορίνη θα έχουν επίσης συχνότητα 5 φορές την εβδομάδα και προς Ζάκυνθο δύο φορές την εβδομάδα.