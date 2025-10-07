Ποια αεροπορική θα προσφέρει δωρεάν κρασί και μπύρα εν ώρα πτήσης
07 Oct 2025, 18:31 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Μια ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει ένας μεγάλος αερομεταφορέας σε όσους λατρεύουν να απολαμβάνουν... ένα ποτήρι κρασί κατά τη διάρκεια της πτήσης. Από το φθινόπωρο, η Air Canada θα σερβίρει δωρεάν μπύρα, κρασί και σνακ στους επιβάτες οικονομικής θέσης, όχι απλώς στις μακρινές πτήσεις αλλά και σε όλο το δίκτυο προορισμών της.
Με αυτή την απόφαση, η αεροπορική εταιρία, με έδρα το Μόντρεαλ, γίνεται ο μοναδικός “παραδοσιακός” αερομεταφορέας στη Βόρεια Αμερική που θα προσφέρει ποτό χωρίς χρέωση σε όλα τα δρομολόγια.
Οι ανταγωνιστές της American, Delta και United, συνεχίζουν να σερβίρουν αλκοόλ μόνο σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ χαμηλού κόστους εταιρείες, όπως οι Spirit ή JetBlue, εφαρμόζουν χρεώσεις.
Ένα ποτήρι... καλής διάθεσης στον αέρα
Το φαγητό και το ποτό έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στην εμπειρία του επιβάτη, δήλωσε στο Reuters ο αντιπρόεδρος προϊόντος της Air Canada, Scott O’Leary. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η δωρεάν προσφορά ποτών αποφέρει περισσότερη ικανοποίηση από μια μείωση στις χρεώσεις αποσκευών.
Το νέο μενού θα δίνει έμφαση σε καναδικά προϊόντα, όπως μπάρες βρώμης στις πρωινές πτήσεις και στις πτήσεις από το Τορόντο μετά τις 10.30 το πρωί, θα προσφέρονται ποτά ευεξίας με τζίντζερ από τοπικό παραγωγό.
Επίσης, η εταιρία θα είναι η μοναδική στη Βόρεια Αμερική που θα σερβίρει μπύρα άνευ αλκοόλ.
Η άλλη πλευρά του... ποτηριού
Ωστόσο, το αλκοόλ στις πτήσεις έχει και τη σκοτεινή του πλευρά. Μπορεί για μερικούς επιβάτες να λειτουργεί ως αγχολυτικό όμως έχει γίνει επίκεντρο συζητήσεων και λόγος άσχημων συμπεριφορών.
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) καταγράφει σταθερή αύξηση στα περιστατικά επιβατών που προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις, και από ένα ανά 1.053 πτήσεις το 2017, η συχνότητα τέτοιων περιστατικών το 2023 αυξήθηκε σε ένα ανά 480 πτήσεις. Πάνω από το ένα τέταρτο εξ αυτών σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ πριν από την επιβίβαση.
Τον Σεπτέμβριο, πτήση της Ryanair από το Λονδίνο με προορισμό το Αλικάντε άλλαξε πορεία λόγω μεθυσμένων επιβατών οι οποίοι είχαν βίαιη συμπεριφορά. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, πτήση της easyJet από τη Μάλαγα ακυρώθηκε μετά από επεισόδιο που προκάλεσαν μεθυσμένο επιβάτες κατά τη διαδικασία επιβίβασης.
Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) κατέγραψε περισσότερες από 2.100 αναφορές για απείθαρχους επιβάτες μέσα στο 2024, μερικοί από τους οποίους παραπέμφθηκαν για πιθανή ποινική δίωξη.
Πώς απαντούν οι αεροπορικές
Η FAA έχει θεσπίσει από το 2021 πολιτική «Μηδενικής ανοχής» για τέτοια περιστατικά, επιβάλλοντας πρόστιμα που φτάνουν τα 31.500 ευρώ σε όσους καταναλώνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Στην Ευρώπη, η Jet2 απαγορεύει την πώληση αλκοόλ πριν από τις 8 π.μ., ενώ ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, έχει προτείνει όριο δύο ποτών ανά επιβάτη στα αεροδρόμια.
Παράλληλα, έρευνα της YouGov δείχνει ότι το 62% των Βρετανών τάσσεται υπέρ των περιορισμών στην κατανάλωση στο αλκοόλ πριν από τις πτήσεις, αν και τα περισσότερα αεροδρόμια στο Ην. Βασίλειο συνεχίζουν να σερβίρουν ποτά από τις 5 το πρωί.
