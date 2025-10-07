ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 80 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας
07 Oct 2025, 17:54 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η τελετή ορκωμοσίας των πρώτων 80 νέων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), από το σύνολο των 97, που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.
Οι νέοι ΕΕΚ είναι όλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάφεραν να επιλεγούν μέσα από την πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη διαγωνιστική διαδικασία του προγράμματος FEAST του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΥΠΑ μέσω του ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 2Γ/2024 (ΦΕΚ/τ. ΑΣΕΠ/31-12-2024). Τα δύο στάδια του διαγωνισμού διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία από 5-3-2025 έως 4-4-2025.
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η ορκωμοσία των υπόλοιπων 17 ελεγκτών που θα προσληφθούν εντός του 2025, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 προβλέπεται η πρόσληψη ακόμη 72 ΕΕΚ από την δεξαμενή επιτυχόντων, που σχηματίστηκε από τον ίδιο διαγωνισμό, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο ζήτημα της υποστελέχωσης.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Διοικητής της ΥΠΑ κ. Γιώργος Σαουνάτσος, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας κ. Γιώργος Βαγενάς, ο Υποδιοικητής Αερολιμένων κ. Αλέξανδρος Καρύδης, καθώς και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Υπηρεσίας. Οι παρευρισκόμενοι συνεχάρησαν τους επιτυχόντες και τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία.
Ο Διοικητής της ΥΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι πιο συγκινημένος σήμερα, τα νέα μέλη της οικογένειάς μας που ορκίζονται ή εμείς. Ήταν 4 Απριλίου 2024, μόλις 15 ημέρες αφότου είχαμε αναλάβει τη Διοίκηση της ΥΠΑ, όταν συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για να εισηγηθούμε μια στρατηγική λύση στο ζήτημα της υποστελέχωσης των Ελεγκτών. Μια αδιάβλητη, σύγχρονη και ταχεία διαδικασία διαγωνισμού, με την υιοθέτηση του συστήματος FEAST του EUROCONTROL, και την ταυτόχρονη δημιουργία “δεξαμενής” για τρία έτη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή νέων Ελεγκτών. Το όραμα έγινε πραγματικότητα, και μια νέα καινοτόμος διάταξη ενσωματώθηκε πλέον στον νόμο του ΑΣΕΠ. Τα υπόλοιπα, είναι από σήμερα ιστορία.»
Από τους 80 νέους ΕΕΚ, οι 25 θα τοποθετηθούν στην Αθήνα, ενώ οι υπόλοιποι 55 θα στελεχώσουν περιφερειακούς αερολιμένες: Ηράκλειο (13), Ρόδος (6), Κέρκυρα (6), Κως (6), Σαντορίνη (4), Σκιάθος (3), Μύκονος (3), Κεφαλονιά (3), Σάμος (3), Ζάκυνθος (2), Πάρος (1), Αλεξανδρούπολη (1), Ιωάννινα (1), Χίος (1), Μυτιλήνη (1) και Καβάλα (1).
Οι νέοι ελεγκτές ξεκινούν άμεσα το βασικό στάδιο της εκπαίδευσή τους, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.
