Ryanair | Yπερτιμολογήσεις έως και 176% από τις πλατφόρμες eDreams, Tix και Vola
07 Oct 2025, 12:54 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair επανέρχεται σήμερα (Τρίτη 7 Οκτωβρίου) με νέα έρευνα (October OTA Survey), καταγγέλλοντας ότι διαδικτυακοί τουριστικοί πράκτορες (OTAs) όπως οι eDreams, Tix και Vola συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές με υπερτιμήσεις που φτάνουν έως και 176% πάνω από τις τιμές που προσφέρει η αεροπορική μέσω του δικού της ιστότοπου.
Σύμφωνα με τη Ryanair, οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δεν διαθέτουν επίσημες συμφωνίες διανομής με την εταιρεία, «επειδή θέλουν να συνεχίσουν να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές».
Η αεροπορική δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα:
- Η eDreams πωλεί κράτηση θέσης που κοστίζει 5,67 ευρώ στο Ryanair.com για 15,67 ευρώ, σχεδόν τριπλάσια τιμή,
- ενώ για αποσκευή 10 κιλών, που στη Ryanair κοστίζει 12,99 ευρώ, η πλατφόρμα χρεώνει 27,07 ευρώ, υπερδιπλάσιο ποσό.
Η Ryanair καλεί τις κυβερνήσεις και τις Αρχές Προστασίας Καταναλωτή της Ε.Ε. να επιβάλουν υποχρεωτική διαφάνεια τιμών για όλες τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες, «όπως ήδη εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι συνεργάτες της εταιρείας».
Ωστόσο, η εταιρεία επιτίθεται εκ νέου κατά των αρχών της Ισπανίας. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κατηγορεί τον Ισπανό υπουργό Καταναλωτή, Πάμπλο Μπουστίντουι, χαρακτηρίζοντάς τον «ανίκανο» να προστατεύσει τους Ισπανούς πολίτες από τις υπερχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι η eDreams εδρεύει στην Ισπανία.
Ο διευθυντής Marketing & Digital της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, δήλωσε:
«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι eDreams, Tix και Vola συνεχίζουν να βλάπτουν ανυποψίαστους καταναλωτές με υπερχρεώσεις σχεδόν τριπλάσιες από τις τιμές της Ryanair. Παρά τα στοιχεία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι αρχές προστασίας καταναλωτή – και ιδιαίτερα ο Ισπανός υπουργός Μπουστίντουι – δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για να σταματήσουν αυτή την πρακτική».
Η Ryanair επιμένει στην εκστρατεία της για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών από «παραπλανητικές πρακτικές» και ζητεί άμεση ρυθμιστική παρέμβαση.
