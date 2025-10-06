Αεροδρόμιο Αθήνας | +5,4% η επιβατική κίνηση τον Σεπτέμβριο, + 6,7% στο 9μηνο
06 Oct 2025, 10:35 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ.
Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%.
Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.
Ο αριθμός πτήσεων
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
διαβάστε ακόμα
- Lufthansa: Ο στόχος για αύξηση της κερδοφορίας περνά μέσα από 4.000 απολύσεις 05/10 | 07:10
- Wizz Air | Έξι νέες συνδέσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη το χειμώνα του 2025/26 04/10 | 06:17
- Ryanair | Νέα επίθεση στην ΕΕ για τις καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία - η θέση της Ελλάδας 03/10 | 13:31
- Η Ryanair ζητεί προστασία των υπερπτήσεων όταν απεργούν οι ελεγκτές – Πυρά κατά της Κομισιόν 03/10 | 16:18
- Air Serbia | Νέα οπτική ταυτότητα με την Παράδοση στο επίκεντρο 03/10 | 15:53
- 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines στο Γκολφ Γλυφάδας 02/10 | 15:20
- Air Arabia | Με το ολοκαίνουριο Airbus A320neo οι πτήσεις Σάρτζα - Αθήνα 02/10 | 07:08
- Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια 01/10 | 07:00
- Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30/09 | 20:11
- Γιατί η Ryanair δεν επανεκκινεί τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ 30/09 | 15:51
δημοφιλέστερα
- 1 Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας: Η Κρήτη βουτά το 2026 στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού | Ο Ευάγγελος Καρκανάκης στο T.N. 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Μύκονο, Ρόδο και Κεφαλονιά 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ο γ.γ. του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος μιλά στο Tornos News για τη νέα εποχή του ελληνικού τουρισμού 06.10.2025 | ΕΟΤ
- 4 Ρόδος - Διαγωνισμός για μίσθωση 9 μεσαιωνικών ανεμόμυλων | Χρήση ως κατάλυμα και πολιτιστικός χώρος 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αποφάσεις για 7 ξενοδοχεία σε Χανιά, Ηράκλειο, Νάουσα, Σπάρτη, Σάμο, Ρόδο και Κω 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Ρέθυμνο – Chongqing Κίνας: Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Aldemar: Νέα εποχή με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και επενδυτική στροφή στην Ηλεία 06.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Ελλάδα | Χρυσή εποχή για την κρουαζιέρα - Εθνικό σύστημα “Berth Allocation”: Ο Απ.Καμαρινάκης (ΕΛΙΜΕ) στο T.N. 06.10.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Πιερία – Ανάδειξη του Ολύμπου και του ορεινού τουρισμού 05.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ