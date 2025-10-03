Ryanair | Σφοδρή επίθεση στην φον ντερ Λάιεν για τις απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Σλοβενία

Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε σήμερα η Ryanair, με αφορμή την επικείμενη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Σλοβενία (6-7 Οκτωβρίου), που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η ιρλανδική αεροπορική χαρακτηρίζει «σπασμένο» το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι επιβάτες που θα πληγούν δεν έχουν καν προορισμό ή αφετηρία τη Σλοβενία, αλλά απλώς πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της (π.χ. Βαρσοβία – Ρώμη, Αθήνα – Φρανκφούρτη).

Σύμφωνα με τη Ryanair, η σλοβενική νομοθεσία δεν προστατεύει τις υπερπτήσεις σε περίπτωση απεργιών, σε αντίθεση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα «χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται άδικα».

Η εταιρεία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα, προωθώντας δύο βασικές μεταρρυθμίσεις:

Υποχρεωτική πλήρης στελέχωση των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά το πρώτο κύμα των πρωινών πτήσεων, με την επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Προστασία των υπερπτήσεων και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αερομεταφορών κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, δήλωσε:

«Είναι εντελώς απαράδεκτο επιβάτες που απλώς υπερπτούν τη Σλοβενία να υποχρεώνονται σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις για μια απεργία που δεν τους αφορά. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρός της δεν μπορούν να διασφαλίσουν δύο απλές μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να αφήσουν τη θέση τους σε κάποιον ικανότερο».

