Ryanair | Σφοδρή επίθεση στην φον ντερ Λάιεν για τις απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Σλοβενία
03 Oct 2025, 16:06 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε σήμερα η Ryanair, με αφορμή την επικείμενη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Σλοβενία (6-7 Οκτωβρίου), που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη.
Η ιρλανδική αεροπορική χαρακτηρίζει «σπασμένο» το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι επιβάτες που θα πληγούν δεν έχουν καν προορισμό ή αφετηρία τη Σλοβενία, αλλά απλώς πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της (π.χ. Βαρσοβία – Ρώμη, Αθήνα – Φρανκφούρτη).
Σύμφωνα με τη Ryanair, η σλοβενική νομοθεσία δεν προστατεύει τις υπερπτήσεις σε περίπτωση απεργιών, σε αντίθεση με την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα «χιλιάδες επιβάτες να ταλαιπωρούνται άδικα».
Η εταιρεία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει άμεσα, προωθώντας δύο βασικές μεταρρυθμίσεις:
- Υποχρεωτική πλήρης στελέχωση των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά το πρώτο κύμα των πρωινών πτήσεων, με την επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
- Προστασία των υπερπτήσεων και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αερομεταφορών κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών.
Η διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, δήλωσε:
«Είναι εντελώς απαράδεκτο επιβάτες που απλώς υπερπτούν τη Σλοβενία να υποχρεώνονται σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις για μια απεργία που δεν τους αφορά. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρός της δεν μπορούν να διασφαλίσουν δύο απλές μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να αφήσουν τη θέση τους σε κάποιον ικανότερο».
Διαβάστε επίσης
Ryanair | Νέα επίθεση στην ΕΕ για τις καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία - η θέση της Ελλάδας
διαβάστε ακόμα
- Η Ryanair ζητεί προστασία των υπερπτήσεων όταν απεργούν οι ελεγκτές – Πυρά κατά της Κομισιόν 03/10 | 16:18
- Ryanair | Νέα επίθεση στην ΕΕ για τις καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία - η θέση της Ελλάδας 03/10 | 13:31
- Air Serbia | Νέα οπτική ταυτότητα με την Παράδοση στο επίκεντρο 03/10 | 15:53
- Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03/10 | 15:49
- 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines στο Γκολφ Γλυφάδας 02/10 | 15:20
- Air Arabia | Με το ολοκαίνουριο Airbus A320neo οι πτήσεις Σάρτζα - Αθήνα 02/10 | 07:08
- Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια 01/10 | 07:00
- Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30/09 | 20:11
- Γιατί η Ryanair δεν επανεκκινεί τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ 30/09 | 15:51
- Emirates | Open Days για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας στην Ελλάδα 30/09 | 11:28
δημοφιλέστερα
- 1 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Γυρίσματα πολωνικής εκπομπής σε Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Σούνιο και Λευκάδα 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Λέσβος: Σταυροδρόμι εθελοντισμού και τουρισμού μέσα από τη Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Κοζάνη: Η Αθήνα της Δυτικής Μακεδονίας αποκαλύπτει τα μυστικά της 02.10.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 7 Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εκατοντάδες ακίνητα εκτός - Οι νέες προδιαγραφές και τα... γκρίζα σημεία 03.10.2025 | AIRBNB
- 8 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ο Μ. Βλατάκης στο Τ.Ν.: Οι καθυστερήσεις πτήσεων αναχαιτίζουν τα last minute – Να συζητηθεί το σ.ν. μετά τη σεζόν 01.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 10 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ