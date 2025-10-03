Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο

03 Oct 2025

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο

Κατά 23.300 ήταν αυξημένες οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Σεπτέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 635.433 έναντι 612.129 τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τον ίδια μήνα, οι αφίξεις εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση 9,49% και έφτασαν τις 81.756 έναντι 74.670 τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Από τις αγορές του εξωτερικού, οι περισσότερες αφίξεις προήλθαν από τη Γερμανία (193.385) και το Ην. Βασίλειο (103.586) και ακολούθησαν η Γαλλία (56.206) και η Πολωνία (41.349).

Έπονται οι αφίξεις από το Ισραήλ (28.785), την Ολλανδία (28.734), την Ελβετία (22.744), τη Ρουμανία (20.978), την Τσεχία (20.933), την Αυστρία (20.378), το Βέλγιο (19.096), την Ιταλία (17.125) και τη Μολδαβία (11.317).

