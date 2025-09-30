Γιατί η Ryanair δεν επανεκκινεί τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ότι δεν θα επανεκκινήσει τις πτήσεις χαμηλού κόστους προς και από το Τελ Αβίβ για τη χειμερινή περίοδο, χάνοντας έτσι 1 εκατ. θέσεις και 22 δρομολόγια.

Η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας οφείλεται στην άρνηση του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν να επιβεβαιώσει τα ιστορικά slots της Ryanair για το καλοκαίρι του 2026, αλλά και στη μη διασφάλιση ότι το Terminal 1 – που εξυπηρετεί τις low-cost εταιρείες – θα παραμείνει ανοιχτό σε περιπτώσεις μελλοντικών θεμάτων ασφαλείας.

Η Ryanair κατήγγειλε ότι οι πτήσεις της επηρεάστηκαν τρεις φορές το φετινό καλοκαίρι, όταν το αεροδρόμιο επέλεξε να κλείσει το Terminal 1 και να μεταφέρει τα δρομολόγια στο Terminal 3, αυξάνοντας κατακόρυφα το λειτουργικό κόστος και καθιστώντας ζημιογόνες τις χαμηλού κόστους θέσεις που είχαν ήδη πουληθεί.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της:

«Είναι παράλογο το αεροδρόμιο να αρνείται να επιβεβαιώσει τα slots του καλοκαιριού 2026, ενώ οι πωλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ζημιογόνες γραμμές τον χειμώνα χωρίς καμία διασφάλιση για το καλοκαίρι».

Η Ryanair ξεκαθάρισε ότι δεν αντιτίθεται σε προσωρινή μετακίνηση στο Terminal 3 για λόγους ασφαλείας, αλλά απαιτεί οι πτήσεις να κοστολογούνται με τα χαμηλότερα τέλη του Terminal 1, όπως ορίζει η συμφωνία.

Με την απόφαση αυτή, το Τελ Αβίβ χάνει – προς το παρόν – την πρόσβαση στο δίκτυο των 22 δρομολογίων της Ryanair και στα χαμηλότερα ναύλα της αγοράς. Ωστόσο, η εταιρεία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον το αεροδρόμιο επιβεβαιώσει τα slots και τη διαθεσιμότητα του Terminal 1.