Γιατί η Ryanair δεν επανεκκινεί τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ
30 Sep 2025, 15:51 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ότι δεν θα επανεκκινήσει τις πτήσεις χαμηλού κόστους προς και από το Τελ Αβίβ για τη χειμερινή περίοδο, χάνοντας έτσι 1 εκατ. θέσεις και 22 δρομολόγια.
Η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας οφείλεται στην άρνηση του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν να επιβεβαιώσει τα ιστορικά slots της Ryanair για το καλοκαίρι του 2026, αλλά και στη μη διασφάλιση ότι το Terminal 1 – που εξυπηρετεί τις low-cost εταιρείες – θα παραμείνει ανοιχτό σε περιπτώσεις μελλοντικών θεμάτων ασφαλείας.
Η Ryanair κατήγγειλε ότι οι πτήσεις της επηρεάστηκαν τρεις φορές το φετινό καλοκαίρι, όταν το αεροδρόμιο επέλεξε να κλείσει το Terminal 1 και να μεταφέρει τα δρομολόγια στο Terminal 3, αυξάνοντας κατακόρυφα το λειτουργικό κόστος και καθιστώντας ζημιογόνες τις χαμηλού κόστους θέσεις που είχαν ήδη πουληθεί.
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της:
«Είναι παράλογο το αεροδρόμιο να αρνείται να επιβεβαιώσει τα slots του καλοκαιριού 2026, ενώ οι πωλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ζημιογόνες γραμμές τον χειμώνα χωρίς καμία διασφάλιση για το καλοκαίρι».
Η Ryanair ξεκαθάρισε ότι δεν αντιτίθεται σε προσωρινή μετακίνηση στο Terminal 3 για λόγους ασφαλείας, αλλά απαιτεί οι πτήσεις να κοστολογούνται με τα χαμηλότερα τέλη του Terminal 1, όπως ορίζει η συμφωνία.
Με την απόφαση αυτή, το Τελ Αβίβ χάνει – προς το παρόν – την πρόσβαση στο δίκτυο των 22 δρομολογίων της Ryanair και στα χαμηλότερα ναύλα της αγοράς. Ωστόσο, η εταιρεία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον το αεροδρόμιο επιβεβαιώσει τα slots και τη διαθεσιμότητα του Terminal 1.
διαβάστε ακόμα
- Emirates | Open Days για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας στην Ελλάδα 30/09 | 11:28
- Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις - η σύνδεση με την Αθήνα 30/09 | 07:05
- Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο 30/09 | 07:05
- H KLM γιορτάζει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα 29/09 | 14:58
- Αναγκαστική... προσγείωση για 4.000 της Lufthansa 29/09 | 13:25
- Η Lufthansa σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας 29/09 | 11:54
- Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το σ/ν ασύμβατο με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 26/09 | 20:04
- Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών 26/09 | 07:18
- Ο ελληνικός αεροπορικός κλάδος σε φάση μετασχηματισμού: Θεσμικές αλλαγές, επενδύσεις και προκλήσεις 25/09 | 07:14
- Ryanair | Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης από τις 12 Νοεμβρίου 24/09 | 13:22
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Η Κίμωλος δείχνει να «κερδίζει πρώτη» το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις - η σύνδεση με την Αθήνα 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 4ο Αναρριχητικό Φεστιβάλ στον Δήμο Ερμιονίδας 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 5ος Ροδάνθειος Δρόμος στο Ηράκλειο: Τρέχοντας στη μνήμη της Ροδάνθης Σπετσωτάκη 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Aναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες της Καρπάθου 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Πράσινο φως για τριώροφο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο από την Hersonissos Group στην Κρήτη 30.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 Τιμή στη μνήμη του Σπύρου Κοκοτού στο 6ο Cretan Street Cooking Festival 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ