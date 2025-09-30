Play Airlines: Αιφνίδιο «στοπ» σε όλες τις πτήσεις
30 Sep 2025, 07:05 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Σε αιφνίδια διακοπή της λειτουργία της προέβη τη Δευτέρα η Ισλανδική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους Play Airlines, αφήνοντας εγκλωβισμένους χιλιάδες επιβάτες της και βγάζοντας στην ανεργία 400 εργαζομένους.
Η Play Airlines «τράβηξε το καλώδιο» ενώ σχεδιάζε την αναδιάρθρωσή της σε πάροχο που ειδικεύεται σε πτήσεις τσάρτερ και αναψυχής, κάτι που πλέον ενδέχεται να ακυρωθεί.
Ο λόγος της καταστροφής που υπέστη ήταν οι χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων.
Η Play Airlines ιδρύθηκε το 2021 ως διάδοχος, με έναν τρόπο, της επίσης αποτυχημένης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Wow Air. Αρχικά, η εταιρεία σκόπευε να μεταφέρει ταξιδιώτες μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής με κόμβο στο Ρέικιαβικ, όπως η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ισλανδίας, η Icelandair, ωστόσο απέτυχε.
Το φθινόπωρο του 2024, το επιχειρηματικό μοντέλο της αναθεωρήθηκε. Οι υπερατλαντικές πτήσεις μειώθηκαν σημαντικά και αντικαταστάθηκαν από ευρωπαϊκές διαδρομές και πτήσεις προς τα Κανάρια Νησιά. Στις ΗΠΑ, η αεροπορική εταιρεία εξυπηρετούσε πλέον μόνο τρία αεροδρόμια: το New York Stewart (SWF), το Boston Logan (BOS) και το Baltimore-Washington (BWI).
Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, η Play παραχώρησε το Ισλανδικό Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC) και οι επιχειρησιακές της λειτουργίες μεταφέρθηκαν σε θυγατρική της στη Μάλτα, ενώ οι λειτουργίες back-office μεταφέρθηκαν στη Μάλτα και τη Λιθουανία.
Σύμφωνα με το Airdata News, χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας της αναστολής των πτήσεων του αερομεταφορέα. Η Ισλανδική Αρχή Προστασίας Καταναλωτών έχει ήδη εκδώσει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες του μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, ιδίως βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Επιβατών στις Αερομεταφορές.
Η PLAY προσέφερε προσιτές τιμές σε πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική με την Ευρώπη χρησιμοποιώντας το Ρέικιαβικ ως κόμβο. Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Ιούνιο του 2021, είχε αυξήσει τον στόλο αεροσκαφών σε 10 από την οικογένεια των A320neo.
