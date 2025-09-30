Transavia & Condor | Νέες συνδέσεις με Κάρπαθο, Μυτιλήνη, Σκιάθο, Καλαμάτα και Ζάκυνθο
30 Sep 2025, 07:05 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Πέντε νέες συνδέσεις με Ελληνικούς από το Άμστερνταμ και το Αμβούργο προορισμούς θα προσφέρουν το καλοκαίρι του 2026 οι αεροπορικές εταιρίες Transavia και Condor.
Ειδικότερα, η Transavia θα προσφέρει τρεις νέες συνδέσεις από το Άμστερνταμ με Κάρπαθο, Μυτιλήνη και Σκιάθο.
Η σύνδεση με την Κάρπαθο θα ξεκινήσει στις 24 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος A321neo.
Το νέο δρομολόγιο Άμστερνταμ – Μυτιλήνη, το οποίο επανέρχεται μετά τον Μάρτιο του 2016, θα πραγματοποιείται από τις 9 Μαϊου έως τις 3 Οκτωβρίου με μια εβδομαδιαία πτήση και αεροσκάφος 737-800. Η σύνδεση θα εξυπηρετείται με αεροσκάφος A321neo από τις 27 Ιουνίου και ύστερα.
Επιπλέον, εισάγεται η νέα σύνδεση Άμστερνταμ – Σκιάθος – Μυτιλήνη – Άμστερνταμ, η οποία θα διεξάγεται από τις 11 Μαϊου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, 1 φορά την εβδομάδα με αεροσκάφος 737-800.
Η Condor σχεδιάζει την επαναφορά, από το 2022, δύο δρομολογίων από το Αμβούργο με προορισμό την Καλαμάτα και τη Ζάκυνθο. Οι πτήσεις προς Καλαμάτα θα ξεκινήσουν την Πρωτομαγιά του 2026. Θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, με αεροσκάφος Airbus A321. Η πτήση DE1388 θα αναχωρεί από το Αμβούργο στις 06:00 και θα φτάνει στην Καλαμάτα στις 10:05, ενώ η πτήση επιστροφής DE1389 θα φεύγει από την Καλαμάτα στις 19:15 και θα προσγειώνεται στο Αμβούργο στις 21:30.
Η δεύτερη γραμμή αφορά τη σύνδεση Αμβούργο–Ζάκυνθος, η οποία ξεκινά στις 3 Μαΐου 2026. Και αυτή θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή, επίσης με Airbus A321. Η πτήση DE1376 θα αναχωρεί την Κυριακή στις 06:00 και θα φτάνει στη Ζάκυνθο στις 09:55, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρεί στις 06:10 και θα φτάνει στις 10:05. Η πτήση επιστροφής DE1377 θα φεύγει από τη Ζάκυνθο στις 19:30 και θα φτάνει στο Αμβούργο στις 21:30 την Κυριακή, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρεί στις 19:40 και θα προσγειώνεται στις 21:40.
