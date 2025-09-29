H KLM γιορτάζει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα  

Η KLM Royal Dutch Airlines γιορτάζει φέτος μια σπουδαία επέτειο: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Η ιστορία ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 1930, όταν η Αθήνα εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο της εταιρείας, αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο από εκείνη την εποχή είναι ότι το 1931 ένα απλό εισιτήριο από το Άμστερνταμ προς την Αθήνα κόστιζε 316 φιορίνια∙ ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε εννέα εβδομαδιαίους μισθούς ενός λιμενεργάτη, ο οποίος τότε κέρδιζε μόλις 35 φιορίνια την εβδομάδα.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αθήνα εντάχθηκε στη γραμμή Άμστερνταμ–Κάιρο, μέσω Μασσαλίας και Ρώμης, και από τότε παραμένει σταθερό κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου της KLM.

Η μακρόχρονη παρουσία της KLM Royal Dutch Airlines στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη σημασία της Αθήνας ως στρατηγικού προορισμού και επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία μέσα από τον κόσμο των αερομεταφορών.

Η KLM είναι η πρώτη αεροπορική στον κόσμο που έχει συμπληρώσει ήδη 100 χρόνια λειτουργώντας με το ίδιο, αρχικό όνομα. Η εταιρεία συμπλήρωσε έναν αιώνα λειτουργίας το 2019, εστιάζοντας στη φιλοξενία των ταξιδιωτών και αναζητώντας την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής σεζόν, θα πετά σε 90 ευρωπαϊκούς και 70 διηπειρωτικούς προορισμούς προσφέροντας μέσω του κόμβου της στο Άμστερνταμ σύνδεση με μεγάλες πόλεις και οικονομικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

