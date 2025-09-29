Αναγκαστική... προσγείωση για 4.000 της Lufthansa
29 Sep 2025, 13:25 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Lufthansa ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει περικοπές 4.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030 στο μη επιχειρησιακό της τμήμα, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες της θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν, αυτοματοποιηθούν και συνενωθούν καλύτερα μεταξύ τους. Ουσιαστικά η εταιρεία επιβεβαίωσε διαρροές των προηγούμενων ημερών. Στόχος είναι το περιθώριο καθαρού κέρδους να φτάσει το 10%, από το 8% που ήταν μέχρι τώρα ο στόχος.
Ήδη για φέτος οι προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας είναι εξαιρετικά αισιόδοξες, αφού τα καθαρά κέρδη υπολογίζεται να ξεπεράσουν τον στόχο των 1,6 δισ. ευρώ. Η εταιρεία φιλοδοξεί να δώσει μερίσματα μεταξύ 20 και 40% των καθαρών κερδών στους μετόχους της.
Κεντρική διαχείριση
Η Lufthansa παραμένει η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης με 103.000 εργαζόμενους. Ο περιορισμός του προσωπικού θεωρείται απαραίτητος για την καλύτερη προετοιμασία της για το μέλλον και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιόλογηση.
Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, και η συνένωση υπηρεσιών θυγατρικών εταιρειών. Αυτή τη στιγμή στον όμιλο ανήκουν μετά από εξαγορές και οι Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines, ενώ έχει αγοραστεί και ένα μερίδιο της ιταλικής Ita. Υπάρχει επίσης σχέδιο περαιτέρω ενίσχυσης της θυγατρικής Eurowings.
Προς απεργία των πιλότων;
Σε ό,τι αφορά τα άμεσα προβλήματα ωστόσο, η διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει την απειλή απεργίας των πιλότων. Η ψηφοφορία του συνδικάτου τους Cockpit (VC) λήγει την Τρίτη. Η ηγεσία του έχει καλέσει τα μέλη στην κύρια εταιρεία της Lufthansa και στη θυγατρική της Lufthansa Cargo, που ασχολείται με τις μεταφορές εμπορευμάτων, να αποφασίσουν σχετικά με μια απεργιακή κινητοποίηση. Το σημείο διαφωνίας με τη διοίκηση αφορά τις συντάξεις. Η Lufthansa είχε απορρίψει τα αιτήματα των πιλότων ως υπερβολικά.
Πηγή: DW | ARD
