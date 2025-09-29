Η Lufthansa σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας

29 Sep 2025, 11:54 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Lufthansa σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας

Ο όμιλος Lufthansa σχεδιάζει σημαντικές περικοπές στο διοικητικό του προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο επικαλείται πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας. Η είδηση είχε διαρρεύσει αρχικά από το πρακτορείο Reuters.

Κατά τη διάρκεια εσωτερικής ενημέρωσης την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος Carsten Spohr φέρεται να ανακοίνωσε την ανάγκη μείωσης των διοικητικών δαπανών κατά 20%. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και του 20% των περίπου 15.000 θέσεων εργασίας στη διοίκηση του ομίλου.

Επισήμως, η Lufthansa δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις πληροφορίες. Οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του «Capital Markets Day», ενώ δεν έχει καθοριστεί ακόμη με ακρίβεια ο αριθμός των περικοπών. Ο όμιλος απασχολεί συνολικά σχεδόν 103.000 εργαζόμενους.

Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αεροπορικός κολοσσός αντιμετωπίζει υψηλά λειτουργικά κόστη, ενώ η δυναμικότητα και η παραγωγικότητα παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019, πριν από την πανδημία. Μάλιστα, η Lufthansa Airlines κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία εφαρμόζει ήδη το πρόγραμμα «Turnaround», που περιλαμβάνει περισσότερα από 700 μέτρα για τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων, σε μια προσπάθεια να επανέλθει σε τροχιά κερδοφορίας.

