Η Lufthansa σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας
29 Sep 2025, 11:54 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Ο όμιλος Lufthansa σχεδιάζει σημαντικές περικοπές στο διοικητικό του προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο επικαλείται πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας. Η είδηση είχε διαρρεύσει αρχικά από το πρακτορείο Reuters.
Κατά τη διάρκεια εσωτερικής ενημέρωσης την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος Carsten Spohr φέρεται να ανακοίνωσε την ανάγκη μείωσης των διοικητικών δαπανών κατά 20%. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και του 20% των περίπου 15.000 θέσεων εργασίας στη διοίκηση του ομίλου.
Επισήμως, η Lufthansa δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις πληροφορίες. Οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του «Capital Markets Day», ενώ δεν έχει καθοριστεί ακόμη με ακρίβεια ο αριθμός των περικοπών. Ο όμιλος απασχολεί συνολικά σχεδόν 103.000 εργαζόμενους.
Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αεροπορικός κολοσσός αντιμετωπίζει υψηλά λειτουργικά κόστη, ενώ η δυναμικότητα και η παραγωγικότητα παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019, πριν από την πανδημία. Μάλιστα, η Lufthansa Airlines κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Η εταιρεία εφαρμόζει ήδη το πρόγραμμα «Turnaround», που περιλαμβάνει περισσότερα από 700 μέτρα για τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων, σε μια προσπάθεια να επανέλθει σε τροχιά κερδοφορίας.
διαβάστε ακόμα
- Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα – Το σ/ν ασύμβατο με Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 26/09 | 20:04
- Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών 26/09 | 07:18
- Ο ελληνικός αεροπορικός κλάδος σε φάση μετασχηματισμού: Θεσμικές αλλαγές, επενδύσεις και προκλήσεις 25/09 | 07:14
- Ryanair | Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης από τις 12 Νοεμβρίου 24/09 | 13:22
- Corendon: Ενισχύονται οι συνδέσεις με Ελλάδα από τη Γερμανία το 2026 25/09 | 06:23
- Emirates | Ορόσημο για τις αερομεταφορές το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων 23/09 | 12:55
- Έρευνα Wizz-Air | Γιατί οι επιβάτες χειροκροτούν μετά την προσγείωση; 23/09 | 07:30
- SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς 22/09 | 14:11
- Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21/09 | 20:00
- Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: το «καμπανάκι» για την αεροπορική βιομηχανία 22/09 | 08:17
δημοφιλέστερα
- 1 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 6 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 8 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια 28.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 10 Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν 29.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ