Jet2 | 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026

Δεκαπέντε νέες αεροπορικές συνδέσεις με την Ελλάδα, που είτε σταμάτησαν στο παρελθόν και επανέρχονται, είτε εισάγονται για πρώτη φορά, θα προσφέρει η Jet2 το καλοκαίρι του 2026.

Στη Σάμο, ο αερομεταφορέας και τουρ οπερέιτορ προσθέτει τρία νέα δρομολόγια. Ειδικότερα, θα προσφέρει μια νέα σύνδεση από το Μπέρμιγχαμ, η οποία θα έχει συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 737-800 με έναρξη στις 4 Μαϊου του 2026. Νέα προσθήκη είναι και η σύνδεση από το Μάντσεστερ, που θα ξεκινήσει την 1η Μαϊου με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις και αεροσκάφος 737-800. Παράλληλα, προστίθεται το δρομολόγιο Λονδίνο – Σάμος, με έναρξη στις 7 Μαϊου και μία εβδομαδιαία πτήση έως και τις 25 Μαϊου όταν η συχνότητα των εβδομαδιαίων πτήσεων διπλασιάζεται.

Τρεις νέες συνδέσεις με μία εβδομαδιαία πτήση για καθεμία θα προσφέρονται προς το αεροδρόμιο του Ακτίου από το Λιούτον του Λονδίνου (από 24 Μαϊου, με αεροσκάφος A321neo), από το Νιουκάσλτ (από 27 Μαϊου έως 7 Οκτωβρίου 2026, με 737-800) και από το East Midlands (από 6 Μαίου έως 14 Οκτωβρίου, με 737-800).

Δύο νέες και μία παλαιότερη σύνδεση θα προσφέρονται για την Κω. Η Jet2 θα προσφέρει συνδέσεις προς το νησί των Δωδεκανήσων από το Λιούτον (από 21 Μαϊου, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις και αεροσκάφος A321neo) και από το Bournemouth (από 6 Μαϊου με 1 εβδομαδιαία πτήση και αεροσκάφος 737-800). Επανέρχεται το δρομολόγιο Γλασκόβη – Κως, το οποίο είχε σταματήσει τον Οκτώβριο του 2022, και πλέον θα πραγματοποιείται από τις 26 Μαϊου του 2026 με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα και αεροσκάφος 737-800.

Επιπλέον, προστίθενται

-δύο συνδέσεις από το East Midlands προς Χανιά (από 26 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα και αεροσκάφος 737-800) και Θεσσαλονίκη (από 23 Μαϊου έως 3 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα με αεροσκάφος 737-800), με την τελευταία να επανέρχεται μετά τον Ιούλιο του 2020.

-δύο συνδέσεις από το Εδιμβούργο προς Καλαμάτα (από 5 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, με αεροσκάφος 737-800) και προς Κεφαλονιά (από 4 Μαϊου έως 5 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα με 737-800) σε επαναφορά του δρομολογίου από τον Σεπτέμβριο του 2019.

-δύο συνδέσεις από Λιούτον προς Κέρκυρα (από 21 Μαϊου, 2 φορές την εβδομάδα με αεροσκάφος A321neo) και προς Σκιάθο (από 23 Μαϊου έως 10 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα με αεροσκάφος A321neo).