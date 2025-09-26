Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών
26 Sep 2025, 07:18 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Από τις 12 Οκτωβρίου 2025 οι 29 ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) θα εφαρμόσουν σταδιακά το σύστημα στα εξωτερικά τους σύνορα μέσα σε διάστημα έξι μηνών.
Το Σύστημα EES είναι το νέο σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων, με σκοπό την καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή, κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα 29 ευρωπαϊκών χωρών.
Κατά τη διάρκεια αυτής της σταδιακής εφαρμογής του, ενδέχεται να μην συλλέγονται αμέσως τα δεδομένα των ταξιδιωτών σε κάθε σημείο διέλευσης συνόρων. Όταν θα έχει εφαρμοστεί πλήρως το EES, θα είναι πλήρως λειτουργικό σε όλα τα εξωτερικά σημεία διέλευσης συνόρων.
Στο EES θα καταγράφονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ταξιδεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το EES για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες κατά τη διάρκεια περιόδου 180 ημερών).
Οι ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ισλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.
Τα δεδομένα των ταξιδιωτών καταγράφονται στο EES, ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται θεώρηση βραχείας διαμονής ή αν είναι ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση. Οι απαγορεύσεις εισόδου καταγράφονται επίσης στο σύστημα.
Ποια δεδομένα συλλέγονται από το EES;
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το EES είναι προσωπικά δεδομένα από το ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος κάθε εισόδου σε και εξόδου από τις 29 ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES, βιομετρικά δεδομένα, όπως εικόνα προσώπου ή/και δακτυλικά αποτυπώματα και πληροφορίες σχετικά με τυχόν απαγόρευση εισόδου, όπου αρμόζει.
Τα δεδομένα των ταξιδιωτών θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Στα δεδομένα των ταξιδιωτών πρόσβαση μπορεί να έχουν...
- Συνοριακές αρχές, αρχές αρμόδιες για θεωρήσεις και μεταναστευτικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποιούν το EES·
- Αρχές επιβολής του νόμου των ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποιούν το EES και η Ευρωπόλ·
- Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τα δεδομένα των ταξιδιωτών μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό·
- Μεταφορείς, μόνο για να ελέγξουν κατά πόσον οι κάτοχοι θεώρησης βραχείας διαμονής έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον αριθμό των εισόδων που επιτρέπει η θεώρησή τους.
Εθνικά Προγράμματα Διευκόλυνσης
Οι ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES μπορούν να θεσπίζουν Εθνικά Προγράμματα Διευκόλυνσης, ώστε να διευκολύνουν τις συνοριακές διελεύσεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν συχνά στην Ευρώπη. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Ποιοι εξαιρούνται
Το EES δεν θεσπίζει νέες απαιτήσεις για τα άτομα που μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, το EES δεν εφαρμόζεται σε:
- Υπηκόους των ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποιούν το EES, καθώς και υπηκόους της Κύπρου και της Ιρλανδίας
- Υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι κάρτας διαμονής και που έχουν συγγένεια σε ευθεία γραμμή με υπήκοο χώρας της ΕΕ
- Υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι κάρτας ή άδειας διαμονής και που έχουν συγγένεια σε ευθεία γραμμή με υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος μπορεί να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως ένας πολίτης της ΕΕ
- Υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην Ευρώπη στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ή για τους σκοπούς έρευνας, σπουδών, κατάρτισης, προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών, προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και απασχόλησης ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair)
- Κατόχους αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαμονής
- Υπηκόους της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και κατόχους διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από το Κράτος της Πόλης του Βατικανού ή την Αγία Έδρα
- Όσους εξαιρούνται από τους συνοριακούς ελέγχους ή τους έχουν χορηγηθεί συγκεκριμένα προνόμια όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους
- Κατόχους ισχύουσας άδειας τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας
- Μέλη του προσωπικού επιβατικών και εμπορευματικών αμαξοστοιχιών σε διεθνή δρομολόγια με ενδιάμεσες στάσεις.
