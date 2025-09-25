Ο ελληνικός αεροπορικός κλάδος σε φάση μετασχηματισμού: Θεσμικές αλλαγές, επενδύσεις και προκλήσεις

Γράφει η Βίκη Τρύφωνα



Σε περίοδο βαθιάς αναδιοργάνωσης και προσαρμογής στις νέες διεθνείς συνθήκες εισέρχεται ο ελληνικός αεροπορικός κλάδος, όπως ανέδειξε το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025. Οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), των αεροδρομίων, της Fraport Greece, της AEGEAN και της αγοράς εκπαίδευσης πιλότων ανέδειξαν ένα κοινό μήνυμα: ανάπτυξη υπάρχει και θα συνεχιστεί, αλλά η βιωσιμότητα αυτής της πορείας προϋποθέτει θεσμικό μετασχηματισμό, επενδύσεις σε συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και καλύτερη διαχείριση της ζήτησης.

Θεσμικός μετασχηματισμός της ΥΠΑ

Ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Υπηρεσίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για μια θεσμική τομή που, όπως είπε, θα δώσει στην Αρχή μεγαλύτερη ευελιξία και επιχειρησιακή ικανότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει «σημαντικές διεθνείς και εγχώριες προκλήσεις», με την ταχεία τεχνολογική πρόοδο, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των αερομεταφορών. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές αβεβαιότητες απαιτούν προσαρμογή, ισορροπία και στρατηγική διορατικότητα.

Στελέχωση και καθυστερήσεις

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κρίσιμο μέτωπο. Ο κ. Σαουνάτσος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με τους πρώτους 97 να αναλαμβάνουν καθήκοντα σύντομα. Επιπλέον, δρομολογούνται νέες προσλήψεις ηλεκτρονικών για το 2025-2026.

«Οι προσλήψεις θα απαντήσουν στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης που προκαλεί καθυστερήσεις», είπε, υπενθυμίζοντας ότι φέτος στο FIR Αθηνών καταγράφηκε αύξηση 7,3% της κίνησης αλλά και μείωση άνω του 30% στις καθυστερήσεις σε σχέση με πέρυσι.

Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες

Η ΥΠΑ προχωρά σε εκσυγχρονισμό συστημάτων αεροναυτιλίας μέσω 13 έργων συνολικού ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM), ο εκσυγχρονισμός ραντάρ και η εγκατάσταση ενός νέου.

Η αναπληρώτρια διοικητής της ΥΠΑ, Καλλιόπη Λύκου, επισήμανε ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι παγκόσμιο φαινόμενο, με τον ICAO να σχεδιάζει δράσεις για την προσέλκυση νέων και γυναικών στον κλάδο.

Διεθνής κίνηση: Ανάπτυξη με φρένο

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αλέξανδρος Αραβανής, μίλησε για ανάγκη «εξορθολογισμού της ανάπτυξης». Όπως είπε, στην Ευρώπη η κίνηση θα αυξάνεται με ρυθμό 2%-3%, ενώ στην Ελλάδα θα διατηρηθεί υψηλότερη.

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» καταγράφει άνοδο 7% σε σχέση με πέρυσι και 35% σε σχέση με το 2019, με τη μεγαλύτερη ώθηση να προέρχεται από τις διεθνείς συνδέσεις – ιδιαίτερα τις πτήσεις προς ΗΠΑ, που έφτασαν τις 16 έναντι μόλις τριών πριν λίγα χρόνια. Το πρόγραμμα επέκτασης του ΔΑΑ, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, θα αυξήσει τη χωρητικότητα σε 40 εκατ. επιβάτες έως το 2032.

Fraport Greece: Νέα έργα στα νησιά

Η Fraport Greece προχωρά σε επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ σε Κέρκυρα, Κω, Μύκονο και Σαντορίνη, με στόχο τη βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών. Παράλληλα, μικρότερες παρεμβάσεις 50 εκατ. ευρώ υλοποιούνται κάθε χρόνο, ενώ με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται έργα 150 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια διαδρόμων και τροχοδρόμων. Νέα έργα σχεδιάζονται και για Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Χανιά.

AEGEAN: Περισσότερες θέσεις τον χειμώνα

Από πλευράς αερομεταφορέων, ο Chief Ground Operations Officer της AEGEAN, Πάνος Νικολαΐδης, ανακοίνωσε αύξηση 10% στη χωρητικότητα για τη φετινή χειμερινή περίοδο, με συνέχιση δρομολογίων που ξεκίνησαν το καλοκαίρι και έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πιλότους

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Global Aviation, Αλέξανδρος Τσακτάνης, ανέδειξε την έντονη ζήτηση για επαγγελματίες πιλότους. Όπως είπε, η εκπαίδευση βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης, με τη ζήτηση να έχει επιστρέψει και ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα, δημιουργώντας πίεση στις σχολές εκπαίδευσης.