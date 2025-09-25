Corendon: Ενισχύονται οι συνδέσεις με Ελλάδα από τη Γερμανία το 2026

Μεγάλη διεύρυνση της λειτουργίας της στη Γερμανία, στα αεροδρόμια Ντίσελτνροφ και Κολωνίας-Βόννης, σχεδιάζει η εταιρία Corendon για το καλοκαίρι του 2026, από όπου θα πετά προς δημοφιλείς Μεσογειακούς προορισμούς όπως η Ελλάδα.

Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2026, η εταιρία θα προσφέρει από τους στρατηγικούς της κόμβους σε Ντίσελτνροφ και Κολωνία-Βόννη, πτήσεις τόσο για Ολλανδούς όσο και για Βέλγους ταξιδιώτες, σε προορισμούς όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα, ενώ το πλήρες πρόγραμμα πτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα. Το Άμστερνταμ και οι Βρυξέλλες παραμένουν βασικά αεροδρόμια για την Corendon.

Ο τουρ οπερέιτορ εκτιμά ότι θα μεταφέρει πάνω από 1,2 εκατ. ταξιδιώτες μέσω των δύο κόμβων Ντίσελτνροφ και Κολωνίας-Βόννης, καθιστώντας το Ντίσελτνροφ το μεγαλύτερο αεροδρόμιο αναχωρήσεών της.

Η μετακίνηση αυτή οφείλεται στην ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση που καταγράφεται στην Ολλανδία, με τις αναχωρήσεις από το Ντίσελντορφ να έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία τουλάχιστον κατά 40%.

Ο Εμπορικός διευθυντής της Corendon, Martin de Boer, τόνισε: «Οι πελάτες μας αποφασίζουν που πετάμε, και όλο και περισσότεροι επιλέγουν τη Γερμανία χάρη στο χαμηλότερο κόστος και την προσβασιμότητάς της».