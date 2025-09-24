Στην ψηφιακή εποχή μπαίνει η Ryanair - Πλήρως ψηφιακές οι κάρτες επιβίβασης από 12 Νοεμβρίου
24 Sep 2025, 13:22 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Από την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025,θα εφαρμόσει πλήρως ψηφιακές κάρτες επιβίβασης η Ryanair, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, μεταθέτοντας την αρχική ημερομηνία της 3ης Νοεμβρίου. Η αλλαγή αυτή στοχεύει σε μια ομαλή μετάβαση για τους επιβάτες, μετά την πολυάσχολη περίοδο των διακοπών του ενδιάμεσου τριμήνου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την 12η Νοεμβρίου οι επιβάτες δεν θα μπορούν πλέον να εκτυπώνουν φυσικές κάρτες επιβίβασης. Αντίθετα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα επιβίβασης που δημιουργείται στην εφαρμογή myRyanair κατά το check-in.
Η Ryanair τονίζει ότι περίπου το 80% εκ των 206 εκατ. επιβατών της ήδη χρησιμοποιούν ψηφιακές κάρτες επιβίβασης, ενώ η εταιρεία έχει εισάγει και άλλες ψηφιακές λειτουργίες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, όπως:
- Order to Seat | Παραγγελία φαγητού και ποτού από το κινητό για σερβίρισμα σε προτεραιότητα.
- Live Flight Information | Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις πύλες, την επιβίβαση και καθυστερήσεις.
- Direct Disruption Updates | Άμεσες ειδοποιήσεις από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ryanair σε περίπτωση καθυστερήσεων.
Η CMO της Ryanair, Dara Brady, επισημαίνει ότι η ψηφιακή κάρτα, σε συνδυασμό με τις λειτουργίες της εφαρμογής myRyanair, προσφέρει ταχύτερη, ευκολότερη και πιο πράσινη ταξιδιωτική εμπειρία.
Η κίνηση αυτή της Ryanair ακολουθεί άλλους κλάδους, όπως τα φεστιβάλ και οι αθλητικές διοργανώσεις, που έχουν ήδη στραφεί στα ψηφιακά εισιτήρια, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της αεροπορικής βιομηχανίας.
