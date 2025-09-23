Emirates | Ορόσημο για τις αερομεταφορές το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων

Η Emirates ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου, υπερσύγχρονου κέντρου εκπαίδευσης πληρωμάτων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάπτυξη της αεροπορικής εταιρείας. Το κέντρο θα παρέχει εκπαίδευση σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πιλότους, με επίκεντρο τον στόλο της Airbus A350 και τα επερχόμενα Boeing 777X.

Το ειδικά σχεδιασμένο και τεχνολογικά προηγμένο κέντρο, που καλύπτει έκταση 5.885 τ.μ., φιλοξενεί έξι πλήρεις θαλάμους προσομοίωσης πτήσης. Στρατηγικά τοποθετημένο κοντά σε άλλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της Emirates στο Ντουμπάι, το κέντρο αποτελεί μέρος ενός ισχυρού και δυναμικού αεροπορικού κόμβου που προάγει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων.

Η Αυτού Εξοχότητα ο Σεΐχης Αχμέντ μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και Group, δήλωσε: «Το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων της Emirates αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο οικοσύστημα των αερομεταφορών όσο και στην ανάδειξη του Ντουμπάι σε παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο. Η στρατηγική μας επένδυση ήδη αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα. Το κέντρο θέτει νέα πρότυπα και αποτελεί σημείο αναφοράς στην αεροπορική εκπαίδευση, ενισχύοντας τα προγράμματά μας και την προετοιμασία για τον στόλο του μέλλοντος. Πάνω απ’ όλα, οι πιλότοι και οι εκπαιδευτές μας έχουν εκφράσει εξαιρετικά θετικά σχόλια για τη νέα εγκατάσταση.»

Οι πιλότοι της Emirates έχουν κάθε λόγο να ενθουσιάζονται με το νέο εκπαιδευτικό κέντρο. Οι προσομοιωτές πτήσης είναι πλήρως ενσωματωμένοι με τον καινοτόμο Σταθμό Υποστήριξης Πιλότου (Pilot Support Station - PSS), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από την Emirates – και αποτελεί πρωτιά για τον κλάδο.

Πριν από κάθε εκπαιδευτική συνεδρία, οι πιλότοι μπορούν να ρυθμίσουν το πιλοτήριο και να δημιουργήσουν το δικό τους σχέδιο πτήσης σε ένα πλήρως καθηλωτικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες συσκευές. Η απλοποίηση της προετοιμασίας επιτρέπει την καλύτερη αφομοίωση γνώσεων και τη μέγιστη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Οι συνεδρίες καταγράφονται εξ ολοκλήρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να επαναπροβάλουν συγκεκριμένες στιγμές, ενισχύοντας έτσι την αξιολόγηση της απόδοσης και τη μαθησιακή διαδικασία.

Το κέντρο διαθέτει επίσης προηγμένες δυνατότητες 3D εκτύπωσης, επιτρέποντας την κατασκευή πολύπλοκων εξαρτημάτων και δομών που υποστηρίζουν τον εξοπλισμό εκπαίδευσης σε ολόκληρη την εγκατάσταση της Emirates. Η τεχνολογία αυτή αποφέρει εντυπωσιακή εξοικονόμηση.

Το κέντρο έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευση πιλότων με δύο πλήρεις προσομοιωτές πτήσης (full flight simulators) τύπου A350, ενώ τέσσερις ακόμη, συμπεριλαμβανομένων προσομοιωτών για τα Boeing 777X, αναμένεται να ενταχθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Κάθε προσομοιωτής διαθέτει τη δυνατότητα να παρέχει έως και 7.500 ώρες εκπαίδευσης ετησίως, καλύπτοντας έως και 1.000 πιλότους. Όταν το κέντρο λειτουργήσει πλήρως, οι πιλότοι της Emirates θα έχουν πρόσβαση σε 17 προσομοιωτές, εκ των οποίων οι 11 είναι αφιερωμένοι στην εκπαίδευση στα A380 και Boeing 777. Συνολικά, η εκπαιδευτική ικανότητα της Emirates σε όλες τις εγκαταστάσεις της θα αυξηθεί κατά 54%, προσφέροντας 130.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως στην κοινότητα των πιλότων της.

Ο πρώτος πλήρης προσομοιωτής πτήσης A350 της Emirates έλαβε πιστοποίηση επιπέδου D, την υψηλότερη δυνατή βαθμίδα για αυτού του τύπου τον προσομοιωτή, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Επιπλέον, είναι ο πρώτος παγκοσμίως που πληροί το τελευταίο πρότυπο Airbus A350 Standard 1.3, αποκτώντας πιστοποίηση χωρίς καμία παρατήρηση — ένα ακόμη σπάνιο επίτευγμα.

Οι πιλότοι της Emirates ολοκληρώνουν απαιτητικά προγράμματα εκπαίδευσης βασισμένα σε τεκμηριωμένα στοιχεία και δεξιότητες, υπό την καθοδήγηση υψηλά καταρτισμένων εκπαιδευτών. Το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων διαθέτει επίσης τέσσερις ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας για τη διεξαγωγή μαθημάτων επανεκπαίδευσης, μετάβασης και εκπαίδευσης σε ρόλους κυβερνήτη.

Πέρα από το Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων της Emirates, η αεροπορική εταιρεία προσφέρει μια σειρά από παγκόσμιας κλάσης προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για το προσωπικό της αλλά και για άλλους επαγγελματίες του κλάδου της αεροπορίας. Άλλες εγκαταστάσεις στο Ντουμπάι περιλαμβάνουν την Emirates Flight Training Academy για δόκιμους πιλότους, το Emirates Aviation University, το Κέντρο Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Καμπίνας Emirates και το Emirates Aviation College, τα οποία προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένα, τεχνικά και αναπτυξιακά προγράμματα δεξιοτήτων για τους εργαζομένους της εταιρείας και την ευρύτερη αεροπορική κοινότητα.

Η Emirates βρίσκεται σε ραγδαία πορεία ανάπτυξης και αναζητά πιλότους για τα τρία της προγράμματα – Direct Entry Captains, Accelerated Command και First Officers χωρίς τύπο πιστοποίησης (non-type rated). Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της μεγαλύτερης διεθνούς και πιο κερδοφόρας αεροπορικής εταιρείας στον κόσμο, με τους μεγαλύτερους στόλους A380 και Boeing 777, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εδώ.