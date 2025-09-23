Έρευνα Wizz-Air | Γιατί οι επιβάτες χειροκροτούν μετά την προσγείωση;
23 Sep 2025, 07:30 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Μπορεί να είναι τρεις ώρες πτήσης ή δέκα, ένα low-cost δρομολόγιο ή υπερατλαντικό ταξίδι. Το σίγουρο είναι ότι, τη στιγμή που οι τροχοί αγγίζουν το διάδρομο, σε αρκετές καμπίνες αεροσκαφών ηχούν παλαμάκια. Άλλοι κοιτούν αμήχανα, άλλοι συμμετέχουν σε αυτή τη συνήθεια. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μικρή παράδοση στους αιθέρες; Μια νέα έρευνα της Wizz Air αποκαλύπτει ότι δεν πρόκειται απλώς για αυθόρμητο ξέσπασμα χαράς, αλλά για καθαρά πολιτισμικό φαινόμενο.
Η Wizz Air ρώτησε πάνω από 4.500 επιβάτες και 150 μέλη πληρώματος από το δίκτυό της και χαρτογράφησε τις συνήθειες αυτές. Αυτό που εντόπισε ήταν ότι στη Γεωργία το 75% των ταξιδιωτών χειροκροτεί αμέσως μετά την προσγείωση, στη Βουλγαρία το 70%, ενώ σε Ουγγαρία και Ρουμανία τα ποσοστά αγγίζουν το 47–48 %. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Σερβία λιγότεροι από τρεις στους δέκα υιοθετούν αυτή τη συνήθεια.
Γιατί εντοπίζονται όμως αυτές οι διαφορές; Το 34% των επιβατών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δηλώνει ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζει χαρά για την ασφαλή και άνετη προσγείωση, στη Δυτική Ευρώπη το 28% θεωρεί το χειροκρότημα φόρο τιμής στον επαγγελματισμό των πιλότων, και ένας στους πέντε απλώς παρασύρεται από το πλήθος.
Η ηλικία παίζει επίσης ρόλο, με το 64 % των ηλικιών 18–24 να χειροκροτεί, και με τα ποσοστά να πέφτουν ελαφρώς στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (50% στους 25-34, 54% στους 35-44 και 57% στους 45-64).
Παρά την αίσθηση ότι το χειροκρότημα φθίνει, τα πληρώματα της Wizz Air παρατηρούν ότι σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Ιταλία παραμένει ακμαίο.
Όπως εξηγούν οι ψυχολόγοι του προγράμματος Mélylevegő, «το χειροκρότημα μετά την προσγείωση είναι μια συλλογική ανακούφιση, ένα ευχαριστώ και μια στιγμή ανάκτησης ελέγχου ο οποίος ήταν στα χέρια αλλου».
