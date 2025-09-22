Σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes σε ελληνικούς προορισμούς

Η Hellenic Seaplanes φέρνει για πρώτη φορά υδροπλάνα σε ελληνικά λιμάνια, σηματοδοτώντας νέα εποχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τον τουρισμό. Σημαντική στιγμή αποτέλεσε η πρώτη προσέγγιση υδροπλάνου στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το υδροπλάνο τύπου Cessna Caravan C208, δυναμικότητας έως 12 επιβατών, προσθαλασσώθηκε τις προγούμενες ημερες, με την παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Λυδίας Εξηνταβελώνη, του Λιμενάρχη, πλωτάρχη Δημήτρη Νέζη, στελεχών του λιμεναρχείου και τουριστικών φορέων. Παρών ήταν επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους.

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την ημέρα «ξεχωριστή για την Καλαμάτα», σημειώνοντας ότι η άφιξη του πρώτου υδροπλάνου ανοίγει το δρόμο για γρήγορα και ασφαλή ταξίδια. Ο Λιμενάρχης την περιέγραψε ως «έργο πνοής για την πόλη», ενώ η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ευχήθηκε να ξεκινήσουν σύντομα τα τακτικά δρομολόγια.

Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις και σε άλλα λιμάνια, όπως η Ερατεινή, όπου την παρθενική πτήση συνόδευσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας, καθώς και η Κέρκυρα, με την κα Αντζελα Γκερέκου να δίνει δυναμικό παρόν. Οι πτήσεις αυτές έγιναν μέσα στον Σεπτέμβριο και αποτέλεσαν μέρος της αξιολόγησης υποδομών και δρομολογίων.

«Με τις πρώτες μας πτήσεις σε Καλαμάτα και Ερατεινή, αποδεικνύουμε έμπρακτα την ετοιμότητα του δικτύου μας να συνδέσει πόλεις, λιμάνια και τουριστικούς προορισμούς σε όλη τη χώρα. Ο κύκλος των δοκιμαστικών πτήσεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό απαριθμώντας ήδη πτήσεις σε πάνω από δέκα προορισμούς. Στόχος τους είναι οι έμπειροι πιλότοι μας να γνωρίσουν τα λιμάνια που θα επιχειρούμε και τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και ο κόσμος και οι τοπικές αρχές να έρθουν πιο κοντά με το αεροσκάφος και τις δυνατότητές του. Οι τοπικές κοινωνίες αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, που ανάπτυξη και μια μοναδική εμπειρία μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες»,σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρίας περιλαμβάνει μισθωμένες πτήσεις και έναρξη τακτικών δρομολογίων από τον Μάρτιο του 2026, φέρνοντας τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά σε ένα νέο κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό και τις θαλάσσιες μετακινήσεις.