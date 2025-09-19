AEGEAN: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη - Πράγα

Με τα μάτια του ξεναγού

Τη νέα σύνδεση Θεσσαλονίκη – Πράγα προέθεσε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2025/26 η AEGEAN.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Airbus A320, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα και θα ξεκινήσυν στις 25 Νοεμβρίου του 2025.

Δείτε αναλυτικά τον προγραμματισμό...

Πτήση A3516: Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη (SKG) στις 08:30 και άφιξη στην Πράγα (PRG) στις 09:40.

Πτήση A3517: Επιστροφή από την Πράγα (PRG) στις 10:30 και άφιξη στη Θεσσαλονίκη (SKG) στις 13:30.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της AEGEAN, Ευτύχη Βασιλάκη, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται ανάπτυξη των προσφερόμενων θέσεων κατά 9-10%, με τη ζήτηση για τον αερομεταφορέα να παραμένει ισχυρή παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του δικτύου για το 2026, η AEGEAN θέτει στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Λάρνακα και το Ηράκλειο Κρήτης.