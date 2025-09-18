Ryanair: "Πυρά" κατά της φον ντερ Λάιεν – «Διασφαλίστε τις υπερπτήσεις ή παραιτηθείτε»
18 Sep 2025, 18:53 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άσκησε η Ryanair, ζητώντας την άμεση μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) ώστε να προστατεύονται οι υπερπτήσεις σε περιπτώσεις απεργιών, ή... την παραίτησή της.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη, η νέα 24ωρη απεργία των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε περισσότερες από 190 πτήσεις και επηρέασε τουλάχιστον 35.000 επιβάτες της Ryanair, με καθυστερήσεις που έφτασαν τις τρεις ώρες.
Η Ryanair τονίζει ότι περίπου το 70% των πτήσεων που επηρεάστηκαν από τη σημερινή απεργία ήταν «overflights», δηλαδή διεθνείς πτήσεις που απλώς διασχίζουν τον γαλλικό εναέριο χώρο χωρίς να έχουν προορισμό ή αφετηρία τη Γαλλία.
Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις στις υπερπτήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε λάβει οποιαδήποτε μέτρα την τελευταία 6ετία για να υπερασπιστεί την Ενιαία Αγορά στις αεροπορικές μεταφορές, διαχωρίζοντας τον ανώτερο εναέριο χώρο και επιτρέποντας στο Eurocontrol να διαχειρίζεται τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των ATC, υπογραμμίζει η εταιρεία.
Η Ryanair επικαλείται και την Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα (Σεπτέμβριος 2024), η οποία αναδεικνύει το τεράστιο οικονομικό κόστος που έχουν οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο ευρωπαϊκό ATC. Η εταιρεία ζητά δύο βασικές μεταρρυθμίσεις:
-Υποχρεωτική πλήρη στελέχωση των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου για το πρώτο κύμα πρωινών πτήσεων, με επιβολή προστίμων σε περίπτωση αδυναμίας.
-Διασφάλιση της προστασίας των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, κατηγόρησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι «έξι χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα» για να επιλύσει το ζήτημα, προειδοποιώντας ότι αν δεν αναληφθεί δράση, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο κύμα ακυρώσεων από την επόμενη προγραμματισμένη απεργία των Γάλλων ελεγκτών στις 7–9 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει χαρακρηστικά, «αν η Πρόεδρος von “Derlayed-Again” δεν προστατεύσει τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των ATC, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει και να αφήσει κάποιον αρμόδιο να κάνει τη δουλειά. Η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρύθμιση και ανταγωνιστικότητα. Δεν χρειαζόμαστε άχρηστους πολιτικούς που υπόσχονται μεταρρύθμιση αλλά δεν κάνουν τίποτα. Οι επιβάτες που πετούν από το Λονδίνο στη Ρώμη ή από τις Βρυξέλλες στη Μαδρίτη δεν θα πρέπει να είναι όμηροι κάθε φορά που υπάρχει εθνική απεργία ATC, επειδή η Ursula von “Derlayed-Again” δεν κάνει τη δουλειά της!»
διαβάστε ακόμα
- AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18/09 | 08:05
- SkyUp Airlines: Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος νέοι προορισμοί για το 2026 18/09 | 12:07
- Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία 18/09 | 11:45
- Ρεκόρ καθυστερήσεων στον ευρωπαϊκό ουρανό – Πυρά Ryanair, ανησυχία Aegean 17/09 | 08:10
- Ryanair: Καταδικάστηκε επιβάτης που επιτέθηκε στο πλήρωμα – Μήνυμα «μηδενικής ανοχής» 17/09 | 15:00
- AEGEAN: Κέρδη ρεκόρ και αύξηση επιβατών το α’ 6μηνο – 6 νέα αεροσκάφη-«φτερά» για νέες αγορές 16/09 | 21:20
- 14 πτήσεις την εβδομάδα από Ινδία ετοιμάζουν AEGEAN & IndiGo - Η μεγάλη ευκαιρία και το αγκάθι της βίζας 16/09 | 08:00
- «Απόβαση» της IndiGo στην Αθήνα – Φέρνει τις πρώτες πτήσεις μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας από το 2026 15/09 | 13:55
- ΥΠΑ: Αύξηση 4,6% της επιβατικής κίνησης στα Ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο του 2025 16/09 | 14:20
- Ryanair: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες «όμηροι» καθυστερήσεων στις πτήσεις στην Ελλάδα το 2025 16/09 | 12:37
δημοφιλέστερα
- 1 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 4 Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 SkyUp Airlines: Κέρκυρα, Ρόδος και Ζάκυνθος νέοι προορισμοί για το 2026 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Χανιά και Ρέθυμνο γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Φθινόπωρο ευεξίας & ενέργειας στο W Costa Navarino 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς Στ. Αρναουτάκη: 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ