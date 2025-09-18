Ryanair: "Πυρά" κατά της φον ντερ Λάιεν – «Διασφαλίστε τις υπερπτήσεις ή παραιτηθείτε»

Δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άσκησε η Ryanair, ζητώντας την άμεση μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) ώστε να προστατεύονται οι υπερπτήσεις σε περιπτώσεις απεργιών, ή... την παραίτησή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη, η νέα 24ωρη απεργία των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε περισσότερες από 190 πτήσεις και επηρέασε τουλάχιστον 35.000 επιβάτες της Ryanair, με καθυστερήσεις που έφτασαν τις τρεις ώρες.

Η Ryanair τονίζει ότι περίπου το 70% των πτήσεων που επηρεάστηκαν από τη σημερινή απεργία ήταν «overflights», δηλαδή διεθνείς πτήσεις που απλώς διασχίζουν τον γαλλικό εναέριο χώρο χωρίς να έχουν προορισμό ή αφετηρία τη Γαλλία.

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις στις υπερπτήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε λάβει οποιαδήποτε μέτρα την τελευταία 6ετία για να υπερασπιστεί την Ενιαία Αγορά στις αεροπορικές μεταφορές, διαχωρίζοντας τον ανώτερο εναέριο χώρο και επιτρέποντας στο Eurocontrol να διαχειρίζεται τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των ATC, υπογραμμίζει η εταιρεία.

Η Ryanair επικαλείται και την Έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα (Σεπτέμβριος 2024), η οποία αναδεικνύει το τεράστιο οικονομικό κόστος που έχουν οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες στο ευρωπαϊκό ATC. Η εταιρεία ζητά δύο βασικές μεταρρυθμίσεις:

-Υποχρεωτική πλήρη στελέχωση των εθνικών υπηρεσιών ελέγχου για το πρώτο κύμα πρωινών πτήσεων, με επιβολή προστίμων σε περίπτωση αδυναμίας.

-Διασφάλιση της προστασίας των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, κατηγόρησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι «έξι χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα» για να επιλύσει το ζήτημα, προειδοποιώντας ότι αν δεν αναληφθεί δράση, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο κύμα ακυρώσεων από την επόμενη προγραμματισμένη απεργία των Γάλλων ελεγκτών στις 7–9 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει χαρακρηστικά, «αν η Πρόεδρος von “Derlayed-Again” δεν προστατεύσει τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των ATC, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει και να αφήσει κάποιον αρμόδιο να κάνει τη δουλειά. Η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρύθμιση και ανταγωνιστικότητα. Δεν χρειαζόμαστε άχρηστους πολιτικούς που υπόσχονται μεταρρύθμιση αλλά δεν κάνουν τίποτα. Οι επιβάτες που πετούν από το Λονδίνο στη Ρώμη ή από τις Βρυξέλλες στη Μαδρίτη δεν θα πρέπει να είναι όμηροι κάθε φορά που υπάρχει εθνική απεργία ATC, επειδή η Ursula von “Derlayed-Again” δεν κάνει τη δουλειά της!»