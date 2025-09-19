Αργεντινή: Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας

Στο πλαίσιο προώθησης του τουρισμού και αύξησης των αεροπορικών συνδέσεων της Αργεντινής με άλλες χώρες, η Γενική Γραμματεία Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω η αεροπορική συνδεσιμότητα της Αργεντινής με νέους προορισμούς, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η συχνότητα υφισταμένων πτήσεων.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία Copa Airlines, η οποία ήδη πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις από τον Παναμά προς το Μπουένος Άιρες και άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, δρομολόγησε πτήσεις από Παναμά προς τις πόλεις Salta και Tucuman, στη βορειοδυτική Αργεντινή. Επιπροσθέτως, η αεροπορική China Eastern ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, θα υπάρξει σύνδεση Σαγκάης και Μπουένος Άιρες, μέσω της Νέας Ζηλανδίας, με δύο πτήσεις την εβδομάδα. Επιπλέον, η Avianca εκτός από το Μπουένος Άιρες, έχει ήδη ξεκινήσει τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις από Bogota προς Cordoba, οι οποίες θα αυξηθούν σε επτά τον προσεχή Δεκέμβριο.

Να σημειωθεί ότι στην τελευταία της έκθεση, η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη στην Αργεντινή και αναφέρει ότι το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,5%, το τρέχον έτος. Το ποσοστό αυτό θα είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια έκθεση υποβαθμίστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης για πολλές χώρες λόγω των αυξανόμενων εμπορικών φραγμών και της μείωσης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, για την αργεντινή οικονομία η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει έπειτα από δύο συνεχόμενα χρόνια ύφεσης μια ισχυρή ανάκαμψη που θα τροφοδοτείται κυρίως από τον αγροτικό τομέα, την ενέργεια και τον εξορυκτικό κλάδο. Αποτιμώνται πολύ θετικά οι μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η αργεντινή κυβέρνηση με σκοπό την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών. Επίσης, η άρση των περισσοτέρων συναλλαγματικών ελέγχων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του νέου δανειακού προγράμματος με το ΔΝΤ, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει επίσης ότι, προβλέπεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη και το 2026, με ποσοστό της τάξεως του 4,5%.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μπουένος Άιρες.