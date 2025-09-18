SkyUp Airlines: Διευρύνονται οι καλοκαιρινές συνδέσεις με την Ελλάδα το 2026

Με τα μάτια του ξεναγού

Άνοιξαν οι κρατήσεις για τις πτήσεις της Ουκρανικής αεροπορικής εταιρίας SkyUp Airlines από το Κισινάου προς Ελλάδα και Κύπρο για την καλοκαιρινή σεζόν του 2026.

Το πρόγραμμα της εταιρίας για την Ελλάδα είναι διευρυμένο, καθώς οι πτήσεις ξεκινούν νωρίτερα από πέρυσι.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η σύνδεση Κισινάου – Αθήνα, με έναρξη στις 30 Μαρτίου του 2026 –έναντι 19 Μαϊου το 2025- και με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις.

Η σύνδεση Κισινάου – Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει επίσης στις 30 Μαρτίου του 2026 – έναντι 20 Μαϊου πέρυσι- και περιλαμβάνει 3 εβδομαδιαίες συνδέσεις.

Τέλος, η σύνδεση με Ηράκλειο θα ξεκινήσει στις 22 Μαϊου, - πέρυσι είχε ξεκινήσει στις 26 Απριλίου – με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις.

Παράλληλα, θα προσφέρεται η σύνδεση Κισινάου – Λάρνακα, με έναρξη στις 29 Μαρτίου και 4 εβδομαδιαίες πτήσεις.

«Κάνουμε τα ταξίδια από το Κισινάου όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ευχάριστα: απευθείας πτήσεις προς δημοφιλείς πόλεις, βολικά δρομολόγια, διαφανείς ναύλοι και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση εν πτήσει», επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Dmytro Sieroukhov.

Σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, πρόκειται να ανακοινωθούν και νέοι καλοκαιρινοί προορισμοί.

Η αεροπορική εταιρία αναγκάστηκε το 2022 να μεταφέρει την λειτουργία της από την Ουκρανία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη χώρα και από το 2023 βάση της είναι το Κισινάου, από όπου ξεκίνησε τακτικές πτήσεις σε 13 προορισμούς σε 8 χώρες, με στόλο 11 αεροσκαφών.