Leav Aviation | Νέες συνδέσεις με Κρήτη, Ρόδο και Κω από τρεις νέες βάσεις στη Γερμανία
18 Sep 2025, 11:45 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Leav Aviation ανακοίνωσε τη σημαντική επέκταση του πτητικού της προγράμματος, προσθέτοντας τρία νέα αεροδρόμια στη Γερμανία: Έρφουρτ/Βαϊμάρη, Ντίσελντορφ και Μύνστερ/Οσναμπρύκ.
Οι πτήσεις από Έρφουρτ/Βαϊμάρη θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο του 2026 και θα προσφέρονται 2 εβδομαδιαίες συνδέσεις προς Ηράκλειο και Ρόδο.
Σύμφωνα με το εξειδικευμένο αεροπορικό portal Aerotelegraph, το καλοκαίρι του 2026 η εταιρία πρόκειται να σταθμεύσει ένα αεροσκάφος Airbus A320 στο αεροδρόμιο Μύνστερ/Οσναμπρύκ προσφέροντας πτήσεις προς Ηράκλειο, Ρόδο και Φουερτεβεντούρα.
Από τα τέλη Σεπτεμβρίου δε, θα προσφέρονται πτήσεις από το Ντίσελντορφ προς Πάλμα ντε Μαγιόρκα και Κω.
Εκτός από το προγραμματισμένο της δίκτυο, η Leav Aviation προσφέρει πτήσεις charter για εταιρικές εκδηλώσεις, αθλητικές αποστολές ή ειδικά ταξίδια, με πλήρη υποστήριξη και εξατομικευμένες λύσεις.
Με σύγχρονες τεχνολογίες, αποδοτικούς κινητήρες και ψηφιακή διαχείριση, η Leav Aviation στοχεύει σε μείωση εκπομπών CO₂, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς οργανισμούς.
