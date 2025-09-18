AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025

Η AEGEAN ξεκίνησε δυναμικά το 2025, καταγράφοντας αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 4% και ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τις πτήσεις προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία για περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα την απώλεια 135.000 επιβατών. Ταυτόχρονα, οι τεχνικοί έλεγχοι στους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney οδήγησαν σε προσωρινή καθημερινή «ακινησία» μέρους του στόλου.

Παρά τα εμπόδια, η ελληνική αεροπορική εταιρεία ενίσχυσε τα οικονομικά της μεγέθη: το EBITDA αυξήθηκε 6% στα €156,2 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα €47,9 εκατ., από €22,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Νέα δρομολόγια και επεκτάσεις στο δίκτυο

Ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι η σταδιακή επέκταση της σεζόν και η αύξηση των ταξιδιών Ελλήνων και ξένων επιβατών δίνει ώθηση σε παραδοσιακά αδύναμους μήνες. Το τρίτο τρίμηνο αναμένεται ανάπτυξη των προσφερόμενων θέσεων κατά +3% και το τέταρτο τρίμηνο 9-10%, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του δικτύου για το 2026, η AEGEAN θέτει στο επίκεντρο:

Θεσσαλονίκη, που ανακάμπτει πιο αργά από την πανδημία και εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αθήνα, με περιορισμούς λόγω χωρητικότητας του αεροδρομίου, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Λάρνακα και Ηράκλειο Κρήτης, με το τελευταίο να αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική από το 2028, με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Συνολικά, ο πρόεδρος προέβλεψε ότι η Ελλάδα θα καταγράψει μονοψήφια αύξηση χωρητικότητας, σε επίπεδα υψηλότερα κατά 1–2% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, βασική στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η αναβάθμιση του προϊόντος της.

Νέα αεροσκάφη και υπηρεσίες

Η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει σε νεότερα και μεγαλύτερα αεροσκάφη: έως το τέλος του 2025 παραλαμβάνονται έξι νέα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων Airbus A320/321neo και ATR 72-600. Η σταδιακή εισαγωγή των A321 XLR/LR ανοίγει τον δρόμο για πιο απομακρυσμένους προορισμούς εκτός ΕΕ, με πρώτο βήμα την αγορά της Ινδίας από τις αρχές του 2026.

Ο κ. Βασιλάκης επισήμανε ότι η χρήση περισσότερων A321 NEO βελτιώνει την αποδοτικότητα, μειώνει το μοναδιαίο κόστος και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της AEGEAN στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Ταυτόχρονα, εξισορροπεί -σε κάποιο βαθμό- το κόστος από την καθήλωση αεροσκαφών λόγω των αναγκαίων ελέγχων των κινητήρων GTF της Pratt & Whitney. Μάλιστα, όπως τονίστηκε κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, έως και τον Οκτώβρη του 2026 ο αριθμός των καθηλωμένων αεροσκαφών (12) θα είναι ο μεγαλύτερος από την αρχή αυτή της διαδικασίας. Όμως ταυτόχρονα θα παραληφθούν 44 νέα αεροπλάνα.

Η επένδυση στη Volotea

Ένα χρόνο μετά την επένδυση στη Volotea, η AEGEAN εμφανίζεται ικανοποιημένη από την πορεία της ισπανικής εταιρείας χαμηλού κόστους. «Τα αποτελέσματα για το 2024 ήταν ακριβώς όπως τα περιμέναμε και το 2025 κινείται με ακόμη πιο θετικούς ρυθμούς», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε συμμετοχή 25 εκατ. ευρώ σε αύξηση κεφαλαίου και δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές έως 50 εκατ. ευρώ, ενώ σε δεύτερο χρόνο υπάρχει η δυνατότητα δεύτερης δόσης έως 50 εκατ. ευρώ, και πάλι σε συνεργασία με τους υφιστάμενους μετόχους. Μέσα στους επόμενους 6–8 μήνες θα αποφασιστεί τυχόν περαιτέρω επένδυση.

Προκλήσεις και προοπτικές

Παρά τις δυσκολίες με την εναέρια κυκλοφορία και τις καθυστερήσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα, η AEGEAN παραμένει σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προσπαθώντας να διασφαλίσει ομαλότερη εμπειρία για τους επιβάτες. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης, οι προσεκτικές επενδύσεις στον στόλο και στο ανθρώπινο δυναμικό ενισχύουν τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερες υπηρεσίες για τους ταξιδιώτες.