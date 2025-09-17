Ryanair: Καταδικάστηκε επιβάτης που επιτέθηκε στο πλήρωμα – Μήνυμα «μηδενικής ανοχής»

Η Ryanair χαιρετίζει την απόφαση των Δικαστηρίων του Αλικάντε να καταδικάσουν επιβάτη ο οποίος την 4η Ιουνίου του 2025 προκάλεσε επεισόδιο σε πτήση της εταιρείας από την Ίμπιζα προς το Αλικάντε, ασκώντας σωματική βία σε μέλος πληρώματος.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε πρόστιμο 270 ευρώ.

Η αεροπορική εταιρεία υπογραμμίζει ότι στόχος της είναι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα να ταξιδεύουν σε άνετο και χαλαρό περιβάλλον, χωρίς άσκοπες εντάσεις που προκαλεί ένα μικρό ποσοστό απείθαρχων επιβατών.

Η εταιρία τονίζει ότι έχει μηδενική ανοχή σε επιβάτες με ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα ώστε να μάχεται κατά της συμπεριφοράς απείθαρχων επιβατών στα αεροσκάφη της προς όφελος της πλειονότητα των επιβατών που δεν δημιουργούν προβλήματα στις πτήσεις.

«Καλωσορίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου του Αλικάντε για την καταδίκη αυτού του απείθαρχου επιβάτη, του οποίου η αδικαιολόγητη συμπεριφορά διέκοψε την πτήση», δήλωσε η διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Τζέιντ Κίργουαν. «Η υπόθεση αυτή δείχνει μόνο μία από τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όσοι επιβάτες διαταράσσουν τις πτήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής της εταιρίας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε ανάλογες συμπεριφορές, ώστε επιβάτες και πλήρωμα να ταξιδεύουν σε ένα περιβάλλον άνεσης και αλληλοσεβασμού».