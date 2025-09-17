Ρεκόρ καθυστερήσεων στον ευρωπαϊκό ουρανό – Πυρά Ryanair, ανησυχία Aegean
17 Sep 2025, 08:10 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν χιλιάδες επιβάτες στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί ειδική περίπτωση λόγω της εξάρτησής της από τον τουρισμό και των πολλών νησιωτικών προορισμών. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, αλλά φέτος εντάθηκε, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις τόσο από τις αεροπορικές εταιρείες όσο και από τους ίδιους τους επιβάτες.
Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, εξέδωσε χθες, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου δελτίο τύπου, καταγγέλλοντας τη διαχείριση και την υποστελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, πάνω από 6.200 πτήσεις της έχουν υποστεί καθυστερήσεις από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες. Η Ryanair ζητά από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στελέχωσης και βελτίωσης των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η κατάσταση είναι «απαράδεκτη», ιδιαίτερα για οικογένειες και τουρίστες που έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους.
Η πρόταση της Aegean
Από την πλευρά της Aegean, ο πρόεδρος Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο εταιρικής εκδήλωσης, παραδέχεται την ύπαρξη προβλήματος, αλλά προσδίδει μια πιο συγκρατημένη και ρεαλιστική διάσταση. Όπως τόνισε, η ελληνική αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και πολλά νησιά, που καθιστούν το σύστημα ιδιαίτερα ευαίσθητο. «Υπάρχει όντως πρόβλημα και στην Ευρώπη, αλλά εδώ έχουμε μια ειδική κατάσταση», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήδη διαθέτει νομοθετικό πλαίσιο από το 2020, αλλά το κρίσιμο είναι η εφαρμογή του. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η Aegean προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα μέσω παραστάσεων, χωρίς να επιδιώκει την επιθετική δημοσιότητα, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπως η Ryanair.
Ο Βασιλάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα της ΥΠΑ, από τον εξοπλισμό έως το προσωπικό, και στην πιθανή αναδιοργάνωση της υπηρεσίας ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της ΥΠΑ μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη διαχείριση πόρων και την επάρκεια προσωπικού. «Με τις καθυστερήσεις, θα ευελπιστήσουμε όταν δούμε πράγματα να γίνονται», είπε χαρακτηριστικά.
Το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υποδομών
Οι πιέσεις στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ΥΠΑ έρχονται και από την αντιπολίτευση, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δράσης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας απαντώντας σε Επίκαιρες Ερωτήσεις της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα και της Ανεξάρτητης Βουλευτού Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ραλλίας Χρηστίδου, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας. Εξέθεσε το νέο τριετές Σχέδιο Δράσης (2025–2028), το οποίο περιλαμβάνει τη διοικητική αναμόρφωση της ΥΠΑ, τη στελέχωσή της και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας.
Πανευρωπαϊκό ζήτημα
Η ελληνική περίπτωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των καθυστερήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, όπου η συμφόρηση στα αεροδρόμια και η έλλειψη προσωπικού έχουν γίνει φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αναλυτές, η Ευρώπη καλείται να βρει λύσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ενώ η Ελλάδα πρέπει να προσαρμόσει το σύστημα στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου, ιδίως σε περιοχές με μεγάλο αριθμό μικρών αεροδρομίων.
Συνολικά, οι καθυστερήσεις δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα για τους επιβάτες, αλλά και για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ryanair και ελληνικών αρχών αποκαλύπτει την ένταση των πιέσεων, ενώ οι δηλώσεις του Ευτύχη Βασιλάκη αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της ελληνικής πραγματικότητας και τη σημασία της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές.
Η λύση, όπως φαίνεται, θα απαιτήσει τόσο πολιτική βούληση όσο και ουσιαστικές επενδύσεις σε προσωπικό και υποδομές, προκειμένου η ελληνική και ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά να επιστρέψει σε επίπεδα αξιοπιστίας που να ικανοποιούν εταιρείες και επιβάτες.
