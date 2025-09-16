ΥΠΑ: Αύξηση 4,6% της επιβατικής κίνησης στα Ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο του 2025
16 Sep 2025, 14:20 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Άνοδο 6,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 8,92 εκατ. επιβάτες, έναντι 8,36 εκατ. επιβατών το 2024.
Αύγουστος 2025: +6,9% στην επιβατική κίνηση για το «Νίκος Καζαντζάκης»
Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Αύγουστο 1.789.861 επιβάτες, καταγράφοντας ποσοστό αύξησης 6,9% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +105,3% (3.763 επιβ. το ’25 – 1.833 επιβ. το ’24), στο αεροδρόμιο Νάξου +19,3% ( 39.464 επιβ. το ’25 – 33.073 επιβ. το ’24), και στο αεροδρόμιο Αστυπάλαιας +18,4% ( 6.029 επιβ. το ’25 – 5.092 επιβ. το ’24).
+4,6% η επιβατική κίνηση και +3,5% οι κινήσεις αεροσκαφών για τα 39 αεροδρόμια
Αύξηση 4,6% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 έφτασε τα 57,47 εκατ. έναντι 54,94 εκατ. επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.
Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 432.917 πτήσεις, έναντι 418.160 πτήσεων το 2024.
διαβάστε ακόμα
- 14 πτήσεις την εβδομάδα από Ινδία ετοιμάζουν AEGEAN & IndiGo - Η μεγάλη ευκαιρία και το αγκάθι της βίζας 16/09 | 08:00
- «Απόβαση» της IndiGo στην Αθήνα – Φέρνει τις πρώτες πτήσεις μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας από το 2026 15/09 | 13:55
- Ryanair: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες «όμηροι» καθυστερήσεων στις πτήσεις στην Ελλάδα το 2025 16/09 | 12:37
- American Airlines: Νωρίτερα θα ξεκινήσει το 2026 η σύνδεση Σάρλοτ - Αθήνα 16/09 | 11:39
- Η Turkish Airlines αποκτά ποσοστό 26% σε ισπανική αεροπορική εταιρεία 16/09 | 08:40
- Η Emirates Επίσημος Χορηγός της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης 16/09 | 11:57
- Γαλλία: Απεργιακή «καταιγίδα» στις πτήσεις τον Οκτώβριο 15/09 | 12:28
- Ρεκόρ στις Ευρωπαϊκές πτήσεις στα τέλη Αυγούστου - Το 12% των καθυστερήσεων στην Ελλάδα 15/09 | 14:39
- Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15/09 | 09:10
- easyJet: Προσφορά Big Orange Sale για 8.000 θέσεις πτήσεων από και προς την Αθήνα 15/09 | 12:12
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 14 πτήσεις την εβδομάδα από Ινδία ετοιμάζουν AEGEAN & IndiGo - Η μεγάλη ευκαιρία και το αγκάθι της βίζας 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα 16.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Η αλλαγή πορείας του ιστορικού ομίλου Hirmer με αποχώρηση από τα ξενοδοχειακά ακίνητα 16.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Η Turkish Airlines αποκτά ποσοστό 26% σε ισπανική αεροπορική εταιρεία 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις για τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού 16.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΤΕ για την τουριστική ανάδειξη της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Patras Dolce Festival: Η Πάτρα γίνεται η «πρωτεύουσα του gelato» 16.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Αθλητικές δράσεις σε Καλαμπάκα και Τρίκαλα: Τουρισμός, υγεία και τοπική ανάπτυξη 16.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Ρεκόρ συμμετοχής στη 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου 16.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ