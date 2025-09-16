Ryanair: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες «όμηροι» καθυστερήσεων στις πτήσεις στην Ελλάδα το 2025
16 Sep 2025, 12:37 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Σοβαρές καταγγελίες για κακή διαχείριση και υποστελέχωση της ελληνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) διατυπώνει η Ryanair, καλώντας τον υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, να λάβει άμεσα μέτρα, ώστε να σταματήσουν οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν χιλιάδες ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα, Τρίτη, στη δημοσιότητα η ιρλανδική low cost αεροπορική εταιρεία, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις της Ryanair από και προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πάνω από 1,1 εκατ. επιβάτες.
Η «λίγκα» των καθυστερήσεων στην Ευρώπη
Η Ryanair παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για την ίδια περίοδο ανά χώρα...
Γαλλία | Καθυστερήσεις σε 51.087 πτήσεις | επιβάτες που επηρεάζονται 9,1 εκατ.
Ισπανία | 32.082 | 5,7 εκατ. επιβάτες
Γερμανία | 14.939 | 2,6 εκατ. επιβάτες
Ην. Βασίλειο | 6.795 | 1,2 εκατ. επιβάτες
Ελλάδα | 6.201 | 1,1 εκατ. επιβάτες
Σκληρή κριτική προς το υπουργείο Μεταφορών
Η αεροπορική εταιρεία επιρρίπτει ευθύνες στους υπουργούς Μεταφορών όπως ο Χρίστος Δήμας, υπογραμμίζοντας ότι εκείνοι είναι υπεύθυνοι για την επαρκή στελέχωση και διαχείριση των εθνικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στην αιχμή της θερινής περιόδου, «αντί να προϊστανται επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων».
Καλεί δε τους Έλληνες επιβάτες της να επισκεφθούν τη σελίδα ‘Air Traffic Control Ruined Your Flight’ και να απαιτήσουν από τον υπουργό Μεταφορών να λάβει δράση ώστε να στελεχώσει επαρκώς τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω περιττές καθυστερήσεις στις πτήσεις.
Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κακοδιαχείριση των ελληνικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις Ελληνικές πτήσεις και τους επιβάτες. Ήδη φέτος (1 Ιανουαρίου - 15 Σεπτεμβρίου), περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες της Ryanair - πολλοί εκ των οποίων οικογένειες σε διακοπές - υπέστησαν περιττές και αναστρέψιμες καθυστερήσεις στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας, και όλα αυτά επειδή ο Υπουργός Χρ. Δήμας δεν έχει λάβει μέτρα για την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα».
