American Airlines: Νωρίτερα θα ξεκινήσει το 2026 η σύνδεση Σάρλοτ - Αθήνα
16 Sep 2025, 11:39 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Περίπου δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό πρόκειται να ξεκινήσουν οι υπερατλαντικές εποχικές συνδέσεις της American Airlines μεταξύ Σάρλοτ και Αθήνας, σύμφωνα με νεότερες αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα του αερομεταφορέα για το καλοκαίρι του 2026.
Ειδικότερα, η American θα ξεκινήσει τις συνδέσεις από το Σάρλοτ για Αθήνα στις 21 Μαϊου του 2026, αντί 4 Ιουνίου που είχε αρχικά ορισθεί ως εναρκτήρια ημερομηνία των εν λόγω πτήσεων. Η σύνδεση θα υλοποιείται με μία καθημερινή πτήση και με αεροσκάφος Boeing 777-200ER.
Ακολούθως, η σύνδεση Σικάγο (O'Hare) με την Αθήνα, αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Μαϊου 2026 έναντι 6 Μαϊου, με μία καθημερινή πτήση και με αεροσκάφος Boeing 787-8.
Πιο «πίσω» μετατίθεται η έναρξη της σύνδεσης Νέα Υόρκη (JFK) – Αθήνα, η οποία θα ξεκινήσει στις 21 Μαϊου έναντι 7 Μαϊου του αρχικού σχεδιασμού, με μία καθημερινή πτήση και αεροσκάφος Boeing 777-200ER.
Η American Airlines πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου δρομολογίου προς την Αθήνα για το καλοκαίρι του 2026 από το Ντάλας. Οι εν λόγω πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 21 Μαϊου του 2026, και θα πραγματοποιούνται μία φορά καθημερινά με αεροσκάφος Boeing 787-8.
