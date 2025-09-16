14 πτήσεις την εβδομάδα από Ινδία ετοιμάζουν AEGEAN & IndiGo - Η μεγάλη ευκαιρία και το αγκάθι της βίζας

Μια νέα εποχή για τις αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας - Ινδίας ανοίγει η συμφωνία κοινού κωδικού (codeshare) μεταξύ AEGEAN και IndiGo, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας. Η συνεργασία, που παρουσιάστηκε επίσημα στην Αθήνα, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό τοποθέτησης της Ελλάδας ως κόμβου που θα συνδέει τη Νότια Ασία με την Ευρώπη και έχει άμεσες προεκτάσεις για τον τουριστικό κλάδο.

Οι νέες πτήσεις

Σύμφωνα με το πλάνο, η IndiGo θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2026 απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από Δελχί και Βομβάη, τρεις φορές την εβδομάδα από κάθε πόλη. Στη συνέχεια, από τον Μάρτιο, η AEGEAN θα δρομολογήσει πέντε πτήσεις την εβδομάδα προς Δελχί και τρεις προς Βομβάη. Συνολικά, από το καλοκαίρι του 2026 θα υπάρχουν 14 πτήσεις εβδομαδιαίως που θα συνδέουν απευθείας τις δύο αγορές, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια σταθερή αεροπορική «γέφυρα» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Για τον ελληνικό τουρισμό, αυτό σημαίνει ότι η Ινδία, μια αγορά με πληθυσμό 1,4 δισ. κατοίκων και μεσαία τάξη που αναπτύσσεται ραγδαία, θα βρεθεί σε απόσταση μόλις 8 ωρών από την Αθήνα, χωρίς ανάγκη ενδιάμεσου σταθμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, Pieter Elbers, μίλησε για μια «ιστορική ευκαιρία» να συνδεθούν δύο αρχαίοι πολιτισμοί: «Η Ελλάδα και η Ινδία έρχονται πιο κοντά μέσα από αυτή τη συνεργασία, που θα προσφέρει στους επιβάτες απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεκάδες νέους προορισμούς». Ο ίδιος υπογράμμισε τη δυναμική της ινδικής αγοράς, όπου η IndiGo κατέχει το 60% του μεριδίου εσωτερικής επιβατικής κίνησης, εξυπηρετώντας 92 πόλεις με περισσότερες από 2.200 πτήσεις ημερησίως. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, μπορεί μόλις το 0,5% του πληθυσμού της Ινδίας να δηλώνει ετήσια εισοδήματα από 50.000 δολάρια και πάνω, όμως πρόκειται για 5 εκατομμύρια δυνητικούς ταξιδιώτες. Επιπλέον η οικονομία της Ινδίας αυξάνεται κατά 6% ετησίως.

Δεν είναι λοιπόν τυχαία τα εντυπωσιακά μεγέθη της ινδικής αεροπορικής εταιρείας, η οποία διαθέτει 400 αεροσκάφη και έχει παραγγείλει άλλα 900.

Η τουριστική διάσταση

Η Ινδία είναι μια αγορά που παραμένει σχεδόν ανεκμετάλλευτη για την Ελλάδα. Οι Ινδοί ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, ιστορία και φυσική ομορφιά, ενώ είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν για ποιοτικές υπηρεσίες.

Η Ελλάδα, χάρη στην αναγνωρισιμότητά της, μπορεί να λειτουργήσει ως «πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία» για τον Ινδό ταξιδιώτη. Παράλληλα, το εκτενές δίκτυο της AEGEAN σε νησιωτικούς και περιφερειακούς προορισμούς προσφέρει δυνατότητα για πολυκεντρικά ταξίδια: Αθήνα – Σαντορίνη – Μύκονος, ή Αθήνα – Κρήτη – Ρόδος, σχήματα ιδιαίτερα ελκυστικά για την ανερχόμενη ινδική μεσαία τάξη αλλά και για γαμήλια ταξίδια (destination weddings), ένα τμήμα με υψηλή δαπάνη ανά επισκέπτη.

Επιπλέον, σε σχετική ερώτηση, ο κ. Elbers άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η IndiGo να προσθέσει και νέους προορισμούς στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Από την άλλη, το δίκτυο της Aegean μπορεί να προσφέρει στους Ινδούς ταξιδιώτες απρόσκοπτες συνδέσεις με δευτερεύοντες προορισμούς της Ιταλίας ή με προορισμούς των Βαλκανίων, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Παράλληλα, οι πτήσεις της IndiGo προς Αθήνα δημιουργούν και την προοπτική για διεύρυνση του τουριστικού ρεύματος προς την Ινδία, κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει ελληνικά τουριστικά γραφεία που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό τους με νέα πακέτα.

Το ζήτημα της βίζας

Παρά την αισιοδοξία, το κρίσιμο εμπόδιο είναι το θέμα της βίζας. Οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων για Ινδούς ταξιδιώτες είναι σήμερα πολύπλοκες και χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να λειτουργούν αποτρεπτικά. Ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυσκολίες που επηρεάζουν το τουριστικό ρεύμα από άλλες τρίτες χώρες, όπως η Κίνα και η Σαουδική Αραβία.

Ο κ. Βασιλάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: χωρίς άμεση ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών και βελτίωση των διαδικασιών, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το «μομέντουμ» που δημιουργεί η νέα συνεργασία. Το ίδιο σημείωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, Pieter Elbers, τονίζοντας ότι «η απλότητα και η ταχύτητα στην απόκτηση βίζας θα κρίνουν την επιτυχία της γραμμής».

Εάν οι προκλήσεις αντιμετωπιστούν, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός για εκατοντάδες χιλιάδες Ινδούς ταξιδιώτες τα επόμενα χρόνια.