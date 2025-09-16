Η Turkish Airlines αποκτά ποσοστό 26% σε ισπανική αεροπορική εταιρεία
16 Sep 2025, 08:40 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
H Turkish Airlines προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 26% στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa, μέσω επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, πιο συγκεκριμένα 275 εκατ. ευρώ υπό μορφή δανείου μετατρέψιμου σε κεφάλαιο και 25 εκατ. ευρώ μέσω απευθείας αγοράς μετοχών.
Η συναλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Αύγουστο, επιβεβαιώθηκε επίσημα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6-12 μηνών, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αρχών ανταγωνισμού στην Ισπανία και την ΕΕ.
Στην εν λόγω αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχει επίσης ο Όμιλος IAG, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι Iberia, British Airways και Vueling, διατηρώντας έτσι το υφιστάμενο ποσοστό του στο 20% του κεφαλαίου της Air Europa. Αντιθέτως, η οικογένεια Hidalgo, μέσω του Ομίλου Globalia, δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση, οπότε θα περιορίσει την συμμετοχή της στο κεφάλαιο της Air Europa από 80% σήμερα σε περίπου 54%, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας.
Τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή δανείων ύψους 475 εκατ. ευρώ προς το κρατικό επενδυτικό Ταμείο βιομηχανικών συμμετοχών SEPI, τα οποία είχαν συναφθεί κατά την πανδημία.
Η συμφωνία με την Turkish Airlines, η οποία ήδη εξυπηρετεί έξι ισπανικούς προορισμούς και διαχειρίζεται στόλο 497 αεροσκαφών, ανοίγει προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο Ομίλων σε γραμμές προς την Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και στην τεχνική συντήρηση αεροσκαφών του τουρκικού αερομεταφορέα μέσω των εγκαταστάσεων της Air Europa στη Μαδρίτη και στη Μαγιόρκα. Η Turkish Airlines αναμένεται να αποκτήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Air Europa με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εισδοχή της Turkish Airlines επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική της Air Europa για ενίσχυση της θέσης της στον παγκόσμιο χάρτη αερομεταφορών, με τη στήριξη πλέον δύο μεγάλων διεθνών εταίρων: της Turkish Airlines και της IAG.
Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μαδρίτη.
