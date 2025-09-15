Ρεκόρ στις Ευρωπαϊκές πτήσεις στα τέλη Αυγούστου - Το 12% των καθυστερήσεων στην Ελλάδα
15 Sep 2025, 14:39 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Ρεκόρ πτήσεων καταγράφηκε στην Ευρώπη στα τέλη Αυγούστου, με 35.756 καθημερινές πτήσεις και εβδομαδιαίο σύνολο αυξημένο κατά 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και κατά +4% σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα του 2024, σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol.
Το ρεκόρ επιτεύχθη παρά το σοβαρό καιρικό φαινόμενο σε σημαντικά μέρη του δικτύου, όπως επισημαίνει το Eurocontrol.
Οι καταιγίδες αύξησαν τις καθυστερήσεις κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το 71% των πτήσεων έφτασε στην ώρα του, σημειώνοντας βελτίωση 3,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2024. Το Eurocontrol αποδίδει την πρόοδο αυτή στην «ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου και στη βελτιωμένη προγραμματισμένη, συντονισμένη και συνεπή εφαρμογή διαδικασιών σε όλο τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια».
Η κακοκαιρία ήταν «ο κύριος παράγοντας» για τις αυξημένες καθυστερήσεις που καταγράφηκαν σε 63.000 πτήσεις την εβδομάδα, ή το 25% ημερησίως.
Σχεδόν το ένα τρίτο των καθυστερήσεων του δικτύου σημειώθηκε στη Γαλλία, εξαιτίας προβλημάτων προσωπικού, ενώ το 12% στην Ελλάδα και το 10% στην Ισπανία, λόγω υψηλής ζήτησης και κακών καιρικών συνθηκών. Το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Μασσαλίας ήταν το πιο επιβαρυμένο, ακολουθούμενο από το Βελιγράδι στη Σερβία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων.
Παρά την αυξημένη κίνηση κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι και κατά 1% σε σύγκριση με το 2019, το Eurocontrol ανέφερε «σημαντική βελτίωση επιδόσεων από έτος σε έτος» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (1η Ιουνίου – 31 Αυγούστου). Η έγκαιρη άφιξη των πτήσεων αυξήθηκε κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το 71%, παραμένοντας όμως 1,5 μονάδα χαμηλότερα από το καλοκαίρι του 2019.
Οι καθυστερήσεις στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας παρέμειναν υψηλότερα από τα στόχο, με μέσο όρο 3,9 λεπτά ανά πτήση, αλλά μειωμένες κατά 27% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2024 και με πτώση 34% στις καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το Eurocontrol αποδίδει τις καθυστερήσεις στην «διαρκή έλλειψη δυναμικότητας, κυρίως λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας» σε ορισμένα κέντρα και στην «ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού του εναέριου χώρου και επιτάχυνσης του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού».
