«Απόβαση» της IndiGo στην Αθήνα – Φέρνει τις πρώτες πτήσεις μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας από το 2026

O ινδικός αερομεταφορέας IndiGo ανακοίνωσε την ένταξη της Αθήνας στο δίκτυο των απευθείας προορισμών του, αποτελώντας τον πρώτο προορισμό της εταιρίας που θα εξυπηρετείται με το πρώτο της αεροσκάφος Airbus A321XLR.

Η νέα αυτή σύνδεση καθιστά την IndiGo τον μοναδικό ινδικό αερομεταφορέα που θα προσφέρει απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας, ενώ μετά το πράσινο φως των ρυθμιστικών αρχών, η εταιρία σκοπεύει να προσφέρει συνδέσεις με την Αθήνα από το Δελχί και το Μουμπάι, με τρεις εβδομαδιαίες συνδέσεις από κάθε πόλη.

Η σύνδεση με την Αθήνα έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά των αερομεταφορών μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης αναπτύσσεται ραγδαία, λόγω της ζήτησης που αναπτύσσεται τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Τα δρομολόγια προς την Αθήνα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026 και θα έχουν συχνότητα 6 φορές την εβδομάδα, εφόσον ο αερομεταφορέας λάβει τις σχετικές εγκρίσεις.

Οι πτήσεις προς την Αθήνα θα αποτελέσουν όχημα για την ευκολότερη πρόσβαση των Ινδών σε Ελληνικά νησιά όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη, ενώ αναμένεται να συμβάλλουν στην ενίσχυση των ταξιδιών αναψυχής, των MICE και των ταξιδιών γαμήλιου τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών, διευρύνοντας την παρουσία της IndiGo στην Ευρώπη.

Η προσθήκη της Αθήνας ως πρώτου προορισμού για το πρώτο αεροσκάφος Airbus A321XLR της IndiGo αποτελεί συμβολικό ορόσημο της αναπτυξιακής πορείας των Ινδικών αερομεταφορών, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του αερομεταφορέα, Pieter Elbers. Όπως υπογράμμισε, η IndiGo είναι υπερήφανη που θα αποτελέσει τον μοναδικό ινδικό αερομεταφορέα, επί του παρόντος, που ανακοινώνει απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών που συνδέονται από την αρχαιότητα με πολιτιστικούς δεσμούς και πλέον τους διευρύνουν και με οικονομικούς όρους.

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέους Ελληνικούς προορισμούς

«Αυτός ο νέος αεροπορικός διάδρομος αποτελεί στρατηγικό βήμα στην διεθνή επέκταση της IndiGo και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αναπτυσσόμενη οικονομία και την τουριστική βιομηχανία της Ινδίας. Καθώς τα προγράμματα πτήσεων διασφαλίζουν την άνεση των ταξιδιωτών, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η διαδρομή θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια αναψυχής», ανέφερε ο κ. Elbers. Μάλιστα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για άνοιγμα συνδέσεων με νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Το A321XLR είναι αεροσκάφος στενής ατράκτου επόμενης γενιάς σχεδιασμένο για μεγαλύτερες αποστάσεις, επιτρέποντας στην IndiGo να επεκταθεί στην Ευρώπη και διατηρώντας παράλληλα την οικονομική αποδοτικότητα ενός στόλου μονού διαδρόμου.

Με εμβέλεια έως και 8.700 χλμ., το XLR ανοίγει την πρόσβαση σε προορισμούς που προηγουμένως ήταν πέρα ​​από την εμβέλεια των αεροσκαφών στενής ατράκτου, επιτρέποντας απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς τη Νότια Ευρώπη με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Θα διαθέτει Οικονομική Θέση και IndiGoStretch που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, βελτιωμένο χώρο για τα πόδια, ψυχαγωγία εν πτήσει και αναβαθμισμένη εμπειρία καμπίνας.

Η IndiGo είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής αεροπορική εταιρεία επιβατικών πτήσεων της Ινδίας και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Προσφέρει προσιτές τιμές και ο στόλος της αποτελείται από περισσότερα από 400 αεροσκάφη. Πραγματοποιεί πάνω από 2.200 καθημερινές πτήσεις, συνδέοντας 130+ προορισμούς (εκ των οποίων 40+ είναι διεθνείς), καλωσορίζοντας 118 εκατομμύρια+ πελάτες πέρυσι.