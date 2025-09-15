Γαλλία: Απεργιακή «καταιγίδα» στις πτήσεις τον Οκτώβριο
15 Sep 2025, 12:28 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Απομακρύνεται προσωρινά η ταλαιπωρία του ταξιδιωτικού κοινού των αερομεταφορών της Γαλλίας, καθώς το κύριο συνδικάτο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας (SNCTA) ανακοίνωσε την αναστολή της προγραμματισμένης απεργίας του για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση ελήφθη μετά την πολιτική αναταραχή που προκάλεσε η κατάρρευση της Γαλλικής κυβέρνησης. Όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η απεργία αυτή «δεν είναι πλέον συμβατή με την πιθανότητα ικανοποίησης των αιτημάτων λόγω έλλειψης συνομιλητών» λόγω απουσίας υπουργού μεταφορών.
Ωστόσο, οι ελεγκτές προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με νέα, τετραήμερη απεργία, από το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου έως το πρωί της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου. Το SNCTA καταγγέλλει «πολιτικές δυσπιστίας, τιμωρητικές πρακτικές και βίαιες διοικητικές μεθόδους» που, όπως υποστηρίζει, επικρατούν εδώ και χρόνια στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
Μια παρατεταμένη κινητοποίηση θα έχει σοβαρές συνέπειες στο έργο των αεροπορικών εταιριών και στους επιβάτες σε όλη την Ευρώπη. Ένα στα τρία ευρωπαϊκά δρομολόγια περνά από τον Γαλλικό εναέριο χώρο, γεγονός που σημαίνει ότι οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς Ισπανία, Πορτογαλία, Κανάρια Νησιά και Μαδέρα ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα.
Η πρόσφατη απεργία δύο μικρότερων συνδικάτων τον Ιούλιο είχε οδηγήσει σε σχεδόν 3.000 ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις με μέσο όρο 41 λεπτών, με κόστος για τον κλάδο που η Eurocontrol αποτίμησε σε 120 εκατ. ευρώ. Τα αεροδρόμια της Πάλμα ντε Μαγιόρκα και της Βαρκελώνης βρέθηκαν τότε στο επίκεντρο, ενώ η Ryanair ακύρωσε 718 πτήσεις, δηλαδή το 21% του συνολικού προγράμματός της εκείνων των ημερών.
Η ιρλανδική low cost εταιρεία έχει ήδη καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει τις υπερπτήσεις, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάικλ Ο’Λίρι να δηλώνει: «Οι Γάλλοι μπορούν να απεργήσουν, αλλά η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός για τα διερχόμενα αεροσκάφη».
Με την προοπτική δε της νέας κινητοποίησης τον Οκτώβριο, αναμένεται να πληγούν αποστολές που θα επιστρέφουν από την ετήσιο συνέδριο της ΑΒΤΑ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6–8 Οκτωβρίου στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα.
