easyJet: Προσφορά Big Orange Sale για 8.000 θέσεις πτήσεων από και προς την Αθήνα
15 Sep 2025, 12:12 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η easyJet ανακοίνωσε την έναρξη του δημοφιλούς «Big Orange Sale», προσφέροντας εκπτώσεις έως και 20% για 8.000 θέσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η προσφορά, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας, δίνει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν εξαιρετικές εκπτώσεις μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στη 01:00 ΠM.
Οι εκπτώσεις ισχύουν σε επιλεγμένα δρομολόγια για ταξίδια μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου 2025 και 22 Μαρτίου 2026. Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις φθινοπωρινές ή χειμερινές διακοπές τους, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή. Η προσφορά αυτή, είναι η τέλεια ευκαιρία να ανακαλύψετε νέους προορισμούς ή να επισκεφθείτε ξανά τα αγαπημένα σας μέρη σε χαμηλότερες τιμές.
Το ευρύ φάσμα συνδέσεων προσφέρει στους επιβάτες της easyJet πρόσβαση στους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τα κύρια δρομολόγια από την Αθήνα για αυτή την προσφορά περιλαμβάνουν τα διάσημα αξιοθέατα του Λονδίνου, την πολυσυζητημένη σκηνή της μόδας του Μιλάνου, την ιστορική ζωντάνια της Νάπολης, με την αυθεντική της ιταλική γαστρονομία, τις ρομαντικές αποδράσεις στο Παρίσι και τα μαγευτικά στενά και τις προσόψεις με τα πολύχρωμα πλακάκια της Λισαβόνα. Οι προορισμοί αυτοί είναι γεμάτοι ιστορία, πολιτισμό και ακαταμάχητη γοητεία.
Με ένα ισχυρό δίκτυο από την Αθήνα και άλλα μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια, η easyJet συνεχίζει να συνδέει την Ελλάδα με κορυφαίους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντας ευκολότερη από ποτέ την εξερεύνηση της ηπείρου.
