Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026
15 Sep 2025, 09:10 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Tον Απρίλιο του 2026 θα δημιουργήσει η αεροπορική εταιρεία Ryanair μία νέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων, με τρία νέα αεροσκάφη B737-800, επένδυση που υπολογίζεται στα 300 εκατ. δολάρια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, κ. Michael O’Leary, ανέφερε ότι η εν λόγω επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα διευρύνει το μερίδιο της εταιρείας στην αγοράς της Αλβανίας, με πάνω από 450 εβδομαδιαίες πτήσεις σε προορισμούς, όπως το Δουβλίνο, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Πράγα, η Στοκχόλμη, η Βαρσοβία κ.α. Ο κ. O’Leary πρόσθεσε, ότι η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων σε 5 εκατ. ετησίως, καθώς και στην εγκατάσταση έως και 6 αεροσκαφών στα Τίρανα, επένδυση που εκτιμάται στα 600 εκατ. δολάρια, η οποία θα προσθέσει πάνω από 20 νέους προορισμούς έως το 2030, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η Αλβανία θα διατηρήσει τα τρέχοντα χαμηλά κόστη πρόσβασης. Επιπλέον, ο κ. O’Leary τόνισε, ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων του Αεροδρομίου με έργα, όπως η διαπλάτυνση του διαδρόμου, η δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης και διάδρομων τροχοδρόμησης, καθώς και η επέκταση του τερματικού σταθμού.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, το 2026 αναμένεται αποτελέσει ορόσημο για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στην Αλβανία, με την κατασκευή αρκετών νέων έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια των Αλβανικών Σιδηροδρόμων.
Η νέα γραμμή Τίρανα - Διεθνές Αεροδρόμιο Τιράνων - Δυρράχιο, κόστους 27 εκατ. ευρώ, αναμένεται να παραδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, καθώς επί του παρόντος πραγματοποιούνται εργασίες σε οκτώ εργοτάξια για την ολοκλήρωση των νέων σταθμών σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές, όπως το νέο κεντρικό κτίριο στον σιδηροδρομικό σταθμό των Τιράνων, όπου και θα μεταφερθούν τα γραφεία των Αλβανικών Σιδηροδρόμων.
Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Τίρανα.
