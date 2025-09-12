Ryanair: «Προστατέψτε τις υπερπτήσεις ή παραιτηθείτε» - 700 πτήσεις ακυρώνονται λόγω απεργίας στη Γαλλία

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Ryanair, προειδοποιώντας για μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου εξαιτίας νέας απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι έχει ήδη ειδοποιηθεί πως ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσει έως και 700 υπερπτήσεις πάνω από τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πάνω από 125.000 επιβάτες.

Η Ryanair κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν ότι «δεν έκανε τίποτα» τα τελευταία δύο χρόνια για να υλοποιήσει προτάσεις που θα προστάτευαν τις πτήσεις που απλώς διέρχονται από τον γαλλικό εναέριο χώρο, χωρίς να προσγειώνονται σε γαλλικά αεροδρόμια. Η εταιρεία, μαζί με τον κλάδο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών (Airlines 4 Europe – A4E), έχει ζητήσει από την Επιτροπή να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurocontrol να διαχειρίζεται τις υπερπτήσεις σε περιόδους εθνικών απεργιών.

Σύμφωνα με τη Ryanair, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ισχυρίζεται λανθασμένα ότι ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) αποτελεί «Εθνική Αρμοδιότητα», ενώ οι υπερπτήσεις αποτελούν Αρμοδιότητα της Ενιαίας Αγοράς και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στην προστασία της Επιτροπής της ΕΕ.

Ο αερομεταφορέας αναφέρει ότι όταν δημοσιεύθηκε η Έκθεση Draghi τον Σεπτέμβριο του 2024, τόνισε το κόστος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκαλούν οι ανεπάρκειες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και των καθυστερήσεων πτήσεων και ότι «παρά την υπόσχεση επείγουσας δράσης σχετικά με την Έκθεση Draghi, η Ursula von der Leyen δεν έχει κάνει τίποτα τους τελευταίους 12 μήνες για να αναμορφώσει το προβληματικό σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της ΕΕ».

Όπως επισημαίνει, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι ενωμένες στην έκκληση για 2 αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια:

να απαιτείται η πλήρης στελέχωση των εθνικών υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας για το πρώτο κύμα πρωινών πτήσεων και

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύει τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

«Αυτό δεν θα παραβίαζε το δικαίωμα των Γάλλων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας να απεργήσουν, αλλά θα προστάτευε τις πτήσεις που απλώς πετούν πάνω από τη Γαλλία στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο αερομεταφορέας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε σε αυστηρό τόνο: «Την τελευταία πενταετία, η Πρόεδρος von der Leyen έχει αποδειχθεί άχρηστη στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας ή της αποτελεσματικότητας στην Ευρώπη. Υπό την ηγεσία της, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές υφίστανται το υψηλότερο περιβαλλοντικό κόστος (ενώ εξαιρούμε τις μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες από το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί στους Περιβαλλοντικούς Φόρους), την πιο επαχθή ρύθμιση και τις λιγότερο αποτελεσματικές υπηρεσίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί άχρηστη στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης του ελέγχου ενάεριας κυκλοφορίας και την καλούμε ξανά σήμερα: Προστατέψτε τις υπερπτήσεις την επόμενη εβδομάδα ή παραιτηθείτε! Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να προστατεύσετε την Ενιαία Αγορά, τότε επιστρέψτε στη Γερμανία, για να επιτρέψετε σε κάποιον αρμόδιο να προσφέρει αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα και να προστατεύσει την Ενιαία Αγορά για τα αεροπορικά ταξίδια».