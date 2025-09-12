Aegean: Νέα Corporate Affairs & Communications Director η Μαρίνα Βάλβη
12 Sep 2025, 13:40 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Aegean ανακοινώνει ότι η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Corporate Affairs & Communications Director, με αρμοδιότητα την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της AEGEAN.
Η ανάληψη της νέας θέσης από την ίδια αντικατοπτρίζει την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.
Η Aegean ευχαριστεί θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για την έως σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.
διαβάστε ακόμα
- Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12/09 | 08:04
- Τέλος εποχής για την Condor: Αποχαιρετά το τελευταίο Boeing 757-300 12/09 | 12:54
- Ιστορικό ρεκόρ επιβατών στο Χίθροου τον Αύγουστο – Πάνω από 8 εκατ. επιβάτες 11/09 | 13:21
- Νέο “deal” Ryanair–Skyscanner: Πρόσβαση σε low cost εισιτήρια για πάνω από 235 προορισμούς 11/09 | 13:08
- Η Aegean μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα για τον Ημιτελικό του EuroBasket 2025 11/09 | 14:12
- Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10/09 | 19:08
- Παραλύει η Κύπρος από τη γενική απεργία – 50 πτήσεις καθηλώνονται, 15.000 ταξιδιώτες σε αναμονή 11/09 | 12:03
- Emirates: Aνταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση με το πρόγραμμα Skywards 10/09 | 15:07
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σταθερή ανάπτυξη με αυξημένα κόστη στο α’ εξάμηνο 2025 10/09 | 08:25
- Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09/09 | 16:27
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Δήμος Κάσου: Σχέδιο αξιοποίησης των παραδοσιακών ανεμόμυλων για ενέργεια και τουρισμό 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Δήμαρχος Κύθνου: "Το νησί έχει γίνει πλέον τουριστικός προορισμός" 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Κουρταλιώτικο Φαράγγι: Πάνω από 100.000 επισκέπτες από το Μάιο ως και τέλος Αυγούστου 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου και της Τανάγρας 12.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 12.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Νέο ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου 12.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 9 Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο 12.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Τέλος εποχής για την Condor: Αποχαιρετά το τελευταίο Boeing 757-300 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ