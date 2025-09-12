Τέλος εποχής για την Condor: Αποχαιρετά το τελευταίο Boeing 757-300

Σελίδα γυρίζει στην ιστορία της η γερμανική αεροπορική εταιρεία Condor, καθώς στις 5 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία πτήση της με Boeing 757-300, σηματοδοτώντας το τέλος 35 χρόνων παρουσίας του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους στον στόλο της.

Η αποχαιρετιστήρια πτήση, με το hashtag #farewellB757, θα αναχωρήσει από τη Φρανκφούρτη με προορισμό τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση προς τιμήν του εμβληματικού μοντέλου. Η επιστροφή στη Γερμανία θα συνοδευτεί από το «υψηλότερο πάρτι στον κόσμο», ως ένα συμβολικό κλείσιμο της εποχής των Boeing για την εταιρεία.

Σύμφωνα με τον COO της Condor, Κρίστιαν Σμιτ, με τον αποχαιρετισμό του Boeing 757 κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ενώ ανοίγει ένα νέο με στόλο αποκλειστικά Airbus αεροσκαφών. Όπως είπε, "η Condor έχει γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή αεροπορική εταιρεία αναψυχής, όπως αποδεικνύεται από τους νέους αστικούς προορισμούς μας. Γι' αυτό και η αποχαιρετιστήρια πτήση μας συνδυάζει τη νοσταλγία του τελευταίου μας B757 με μια χαρούμενη ματιά στο μέλλον, που συμβολίζεται από τον αστικό προορισμό της Βιέννης".

Για τους λάτρεις της αεροπορίας, η εταιρεία διαθέτει 75 εισιτήρια για τη μοναδική αυτή πτήση μέσω δημοπρασίας στο Condor Shop από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Όσοι δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν θέση, μπορούν να απολαύσουν τις τελευταίες κανονικές πτήσεις του αεροσκάφους τέτοιου τύπου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Οι τελευταίες προγραμματισμένες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για Φρανκφούρτη-Αττάλεια-Φρανκφούρτη και Μόναχο-Αττάλεια-Μόναχο μεταξύ 27 και 31 Οκτωβρίου 2025. Επιπλέον, ένα B757 θα εκτελεί τη διαδρομή Ντίσελντορφ-Πάλμα-Ντίσελντορφ στις 29 Οκτωβρίου και Φρανκφούρτη-Χουργκάντα-Φρανκφούρτη στις 2 Νοεμβρίου.

Με το τελευταίο αυτό ταξίδι, η Condor αποχαιρετά όχι μόνο ένα αεροσκάφος αλλά και μια ολόκληρη εποχή της δικής της ιστορίας, κοιτώντας πλέον στο μέλλον με ανανεωμένο στόλο.



