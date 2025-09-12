Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport

Ο Αύγουστος, ο μήνας-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαίωσε και φέτος τον ρόλο του ως κορυφαία περίοδος κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Τα στοιχεία δείχνουν άνοδο επιβατικής κίνησης κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, με περισσότερους από 6,78 εκατ. ταξιδιώτες να περνούν από τις πύλες τους μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο, πίσω από τη συνολική αύξηση, οι τάσεις διαφέρουν σημαντικά από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αντανακλώντας τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στον ελληνικό τουριστικό χάρτη.

Αύγουστος: η κορύφωση της σεζόν

Το ισχυρότερο πρόσημο προήλθε από το αεροδρόμιο Καβάλας, το οποίο σχεδόν διπλασίασε την κίνηση εσωτερικού (+94,1%), ανεβάζοντας το συνολικό του αποτέλεσμα κατά 11,2%. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στα Χανιά (+6,7%), στην Κέρκυρα (+5,3%) και στη Θεσσαλονίκη (+9%), με την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και πύλη εισόδου για τη Χαλκιδική να υποδέχεται πάνω από 910 χιλιάδες επιβάτες μέσα σε έναν μήνα. Θετικά κινήθηκαν και τα αεροδρόμια της Ρόδου (+4,8%), της Κω (+3.0%), της Σκιάθου (+9.6%) και της Μυτιλήνης (+7,6%).

Στον αντίποδα, Μύκονος και Σαντορίνη κατέγραψαν απώλειες. Η Μύκονος υποχώρησε κατά 7% στην εσωτερική κίνηση και παρέμεινε σχεδόν στάσιμη συνολικά (+0,2%), ενώ η Σαντορίνη εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση, με -9,4% στο σύνολο επιβατών σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Αντίστοιχα, και η Κεφαλονιά υποχώρησε οριακά κατά -0,6%.

Ιανουάριος – Αύγουστος: θετικός απολογισμός

Σε επίπεδο οκταμήνου, η Fraport Greece κατέγραψε συνολικά 26,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η Θεσσαλονίκη ξεχώρισε με άνοδο 7,6%, ξεπερνώντας τα 5,27 εκατ. επιβάτες και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ανοδικά κινήθηκαν και τα Χανιά (+4,7%), η Κέρκυρα (+4,8%), η Κως (+2,5%), η Μυτιλήνη (+3,5%) και η Σκιάθος (+6,6%).

Αντίθετα, η Σαντορίνη κατέγραψε θεαματική πτώση (-16%), χάνοντας πάνω από 329 χιλ. επιβάτες σε σχέση με πέρυσι. Απώλειες εμφάνισε και η Μύκονος (-0,9%), στοιχείο που ενισχύει την εικόνα κόπωσης για τους δύο πιο κορεσμένους νησιωτικούς προορισμούς.

Συγκεντρωτικά, τα αεροδρόμια του Cluster A (Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Άκτιο, Κεφαλονιά, Καβάλα) ενισχύθηκαν κατά 5,5%, ενώ τα αεροδρόμια του Cluster B (Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σάμος, Μυτιλήνη) κατέγραψαν πτώση 1%. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι οι πιο «ώριμοι» και εμπορικοί προορισμοί δέχονται μεγαλύτερη πίεση, ενώ περιοχές με μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης –όπως η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και το Ιόνιο– συνεχίζουν να αυξάνουν μερίδιο.

Οι πτήσεις: περισσότερες, αλλά με ανισότητες

Στο επίπεδο πτήσεων, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 48.450 δρομολόγια, αριθμός αυξημένος κατά 2,8% έναντι πέρυσι. Σε επίπεδο οκταμήνου, οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά 1,8%, ξεπερνώντας τις 199.800. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τη Θεσσαλονίκη (+6,2% στις πτήσεις Ιανουαρίου–Αυγούστου), ενώ η Σαντορίνη (-11,8%) και η Μύκονος (-4,4%) σημείωσαν σημαντικές απώλειες.

Το μήνυμα για τον τουρισμό

Η εικόνα των αεροδρομίων της Fraport επιβεβαιώνει ότι η φετινή σεζόν κινείται με θετικό πρόσημο, αλλά με έντονες διαφοροποιήσεις ανά προορισμό. Η ισχυρή ζήτηση προς την Κρήτη, το Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα που συχνά τροφοδοτείται και μέσω των πτήσεων εσωτερικού για long haul επιβάτες που κάνουν στάση στην Αθήνα, λειτουργεί ως «αντίβαρο» στις απώλειες των υπερκορεσμένων νησιών της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι διπλή: αφενός, η διαχείριση της υπερτουριστικής πίεσης στα νησιά των Κυκλάδων και αφετέρου, η αξιοποίηση της δυναμικής σε αναδυόμενους προορισμούς που δείχνουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.