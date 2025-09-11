Ιστορικό ρεκόρ επιβατών στο Χίθροου τον Αύγουστο – Πάνω από 8 εκατ. επιβάτες

Ιστορικό ορόσημο κατέγραψε τον περασμένο Αύγουστο το αεροδρόμιο Χίθροου, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του εξυπηρέτησε περισσότερους από 8 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε ένα μήνα. Παράλληλα, τα επίπεδα επιβατών τοποθετούν το αεροδρόμιο και στην κορυφή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Αύγουστος ήταν ο πιο «φορτωμένος» μήνας που έχει γνωρίσει ποτέ το αεροδρόμιο, με κορυφαία ημέρα την 1η Αυγούστου, όταν περισσότεροι από 270.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τους τερματικούς σταθμούς του.

Παρά τον τεράστιο όγκο επιβατικής κίνησης, τα επίπεδα εξυπηρέτησης διατηρήθηκαν «στα ύψη», σύμφωνα με το αεροδρόμιο. Το 98% των αποσκευών μεταφέρθηκαν στις πτήσεις τους όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ το 96% των επιβατών περίμενε λιγότερο από πέντε λεπτά στον έλεγχο ασφαλείας.

Ο Αύγουστος καταγράφηκε, επίσης, στην ιστορία του αεροδρομίου ως ο πιο συνεπής από πλευράς χρονικής ακρίβειας αναχώρησης πτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, Τόμας Γουόλντμπάι, δήλωσε: «Ο Αύγουστος πρόκειται να μείνει στην ιστορία – το Χίθροου έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που διαχειρίστηκε πάνω από οκτώ εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μόνο μήνα και το πετύχαμε αυτό διατηρώντας παράλληλα κορυφαία στην αγορά ακρίβεια και επίπεδα εξυπηρέτησης.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα, που κατέστη δυνατό χάρη στις συλλογικές προσπάθειες των συναδέλφων μας, των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών και της ευρύτερης κοινότητας αεροδρομίων, οι οποίοι εργάστηκαν ως ένα ενιαίο σύνολο προσφέροντας εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης στους επιβάτες μας».