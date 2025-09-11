Νέο “deal” Ryanair–Skyscanner: Πρόσβαση σε low cost εισιτήρια για πάνω από 235 προορισμούς 

Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την ταξιδιωτική πλατφόρμα Skyscanner. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Skyscanner θα διαθέτει πλέον απευθείας πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ryanair, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση στις πτήσεις χαμηλών ναύλων του αερομεταφορέα μέσα από το δυναμικό σύστημα προσφορών της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χρήστες της Skyscanner θα έχουν εγγύηση πλήρους διαφάνειας τιμών για τις πτήσεις της Ryanair, αλλά και για τα πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά όσους αναζητούν οικονομικές πτήσεις προς περισσότερους από τους 235 προορισμούς του δικτύου της Ryanair, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του αερομεταφορέα και επιβεβαιώνοντας την Skyscanner ως κορυφαίο εργαλείο αναζήτησης ταξιδιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες συνεργασίες που έχει ήδη συνάψει η Ryanair με άλλες ταξιδιωτικές πλατφόρμες, ενισχύοντας τη στρατηγική της για ευρύτερη πρόσβαση σε αγορές και πελάτες.

Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με το Skyscanner. Οι πελάτες του θα μπορούν πλέον να αναζητούν τους χαμηλούς ναύλους της Ryanair με εγγυημένη διαφάνεια».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος Εμπορικής Ανάπτυξης της Skyscanner, Κατρίονα Κινγκ, υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους ταξιδιώτες τις καλύτερες τιμές και τη μεγαλύτερη δυνατή επιλογή, ώστε να κάνουμε τον προγραμματισμό των ταξιδιών πιο εύκολο. Η συνεργασία με τη Ryanair δίνει σε εκατομμύρια χρήστες μας άμεση πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο προορισμών της, προσφέροντάς τους έμπνευση και βοηθώντας τους να εξερευνήσουν εκπληκτικούς προορισμούς».