Νέο “deal” Ryanair–Skyscanner: Πρόσβαση σε low cost εισιτήρια για πάνω από 235 προορισμούς
11 Sep 2025, 13:08 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
TornosNews.gr
Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την ταξιδιωτική πλατφόρμα Skyscanner. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Skyscanner θα διαθέτει πλέον απευθείας πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ryanair, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση στις πτήσεις χαμηλών ναύλων του αερομεταφορέα μέσα από το δυναμικό σύστημα προσφορών της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χρήστες της Skyscanner θα έχουν εγγύηση πλήρους διαφάνειας τιμών για τις πτήσεις της Ryanair, αλλά και για τα πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες.
Η συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά όσους αναζητούν οικονομικές πτήσεις προς περισσότερους από τους 235 προορισμούς του δικτύου της Ryanair, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του αερομεταφορέα και επιβεβαιώνοντας την Skyscanner ως κορυφαίο εργαλείο αναζήτησης ταξιδιών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η νέα συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες συνεργασίες που έχει ήδη συνάψει η Ryanair με άλλες ταξιδιωτικές πλατφόρμες, ενισχύοντας τη στρατηγική της για ευρύτερη πρόσβαση σε αγορές και πελάτες.
Ο Chief Marketing Officer της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με το Skyscanner. Οι πελάτες του θα μπορούν πλέον να αναζητούν τους χαμηλούς ναύλους της Ryanair με εγγυημένη διαφάνεια».
Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος Εμπορικής Ανάπτυξης της Skyscanner, Κατρίονα Κινγκ, υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους ταξιδιώτες τις καλύτερες τιμές και τη μεγαλύτερη δυνατή επιλογή, ώστε να κάνουμε τον προγραμματισμό των ταξιδιών πιο εύκολο. Η συνεργασία με τη Ryanair δίνει σε εκατομμύρια χρήστες μας άμεση πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο προορισμών της, προσφέροντάς τους έμπνευση και βοηθώντας τους να εξερευνήσουν εκπληκτικούς προορισμούς».
διαβάστε ακόμα
- Ιστορικό ρεκόρ επιβατών στο Χίθροου τον Αύγουστο – Πάνω από 8 εκατ. επιβάτες 11/09 | 13:21
- Η Aegean μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα για τον Ημιτελικό του EuroBasket 2025 11/09 | 14:12
- Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10/09 | 19:08
- Παραλύει η Κύπρος από τη γενική απεργία – 50 πτήσεις καθηλώνονται, 15.000 ταξιδιώτες σε αναμονή 11/09 | 12:03
- Emirates: Aνταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση με το πρόγραμμα Skywards 10/09 | 15:07
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σταθερή ανάπτυξη με αυξημένα κόστη στο α’ εξάμηνο 2025 10/09 | 08:25
- Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09/09 | 16:27
- Ryanair: Αυξάνεται το μέγιστο μέγεθος χειραποσκευής 09/09 | 13:37
- Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08/09 | 18:23
- Finnair: Σε τακτικές πτήσεις μετατρέπονται τα τσάρτερ προς Κω το καλοκαίρι του 2026 07/09 | 08:15
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Αποφάσεις για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων σε Χαλκιδική, Ξυλόκαστρο, Μέτσοβο, Ρέθυμνο 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Μεγαλόπολη: Έκτακτη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης λόγω λειψυδρίας 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Γ. Πελεκανάκης: «Κίνδυνος οι Έλληνες ξενοδόχοι να μείνουν μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων» 11.09.2025 | ΠΟΞ
- 9 Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ