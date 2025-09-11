Παραλύει η Κύπρος από τη γενική απεργία – 50 πτήσεις καθηλώνονται, 15.000 ταξιδιώτες σε αναμονή

Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές και στις δημόσιες υπηρεσίες προκαλεί η τριώρη γενική απεργία που πραγματοποιείται σήμερα στην Κύπρο, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, από την απεργία θα επηρεαστούν συνολικά περίπου 50 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις) και 15.000 επιβάτες.

Η απεργία κηρύχθηκε ύστερα από κάλεσμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία ζητούν την πλήρη εφαρμογή και προστασία της Προσαρμογής του Κόστους Διαβίωσης (CoLA) και την επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους.

Πέρα από τα αεροδρόμια, απεργιακές κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε σχολεία, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στον κλάδο της υγείας. Κρίσιμες υποδομές, όπως ο ηλεκτρισμός, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών.

Η αντιπαράθεση μεταξύ συνδικάτων, εργοδοτικών οργανώσεων και κυβέρνησης για το μέλλον του CoLA παραμένει άλυτη. Μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν υπό τη διαμεσολάβηση του Υπουργείου Εργασίας.