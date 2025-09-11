Παραλύει η Κύπρος από τη γενική απεργία – 50 πτήσεις καθηλώνονται, 15.000 ταξιδιώτες σε αναμονή
11 Sep 2025, 12:03 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές και στις δημόσιες υπηρεσίες προκαλεί η τριώρη γενική απεργία που πραγματοποιείται σήμερα στην Κύπρο, από τις 11:00 έως τις 14:00.
Σύμφωνα με τον διαχειριστή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, από την απεργία θα επηρεαστούν συνολικά περίπου 50 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις) και 15.000 επιβάτες.
Η απεργία κηρύχθηκε ύστερα από κάλεσμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία ζητούν την πλήρη εφαρμογή και προστασία της Προσαρμογής του Κόστους Διαβίωσης (CoLA) και την επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους.
Πέρα από τα αεροδρόμια, απεργιακές κινητοποιήσεις σημειώθηκαν σε σχολεία, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στον κλάδο της υγείας. Κρίσιμες υποδομές, όπως ο ηλεκτρισμός, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή βασικών υπηρεσιών.
Η αντιπαράθεση μεταξύ συνδικάτων, εργοδοτικών οργανώσεων και κυβέρνησης για το μέλλον του CoLA παραμένει άλυτη. Μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν υπό τη διαμεσολάβηση του Υπουργείου Εργασίας.
διαβάστε ακόμα
- Ιστορικό ρεκόρ επιβατών στο Χίθροου τον Αύγουστο – Πάνω από 8 εκατ. επιβάτες 11/09 | 13:21
- Νέο “deal” Ryanair–Skyscanner: Πρόσβαση σε low cost εισιτήρια για πάνω από 235 προορισμούς 11/09 | 13:08
- Η Aegean μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα για τον Ημιτελικό του EuroBasket 2025 11/09 | 14:12
- Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10/09 | 19:08
- Emirates: Aνταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση με το πρόγραμμα Skywards 10/09 | 15:07
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σταθερή ανάπτυξη με αυξημένα κόστη στο α’ εξάμηνο 2025 10/09 | 08:25
- Ryanair: Υπερχρεώσεις έως +125% από τα ΟΤΑ - Στο στόχαστρο eDreams, Tix και Vola 09/09 | 16:27
- Ryanair: Αυξάνεται το μέγιστο μέγεθος χειραποσκευής 09/09 | 13:37
- Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08/09 | 18:23
- Finnair: Σε τακτικές πτήσεις μετατρέπονται τα τσάρτερ προς Κω το καλοκαίρι του 2026 07/09 | 08:15
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Αποφάσεις για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων σε Χαλκιδική, Ξυλόκαστρο, Μέτσοβο, Ρέθυμνο 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Μεγαλόπολη: Έκτακτη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης λόγω λειψυδρίας 11.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Γ. Πελεκανάκης: «Κίνδυνος οι Έλληνες ξενοδόχοι να μείνουν μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων» 11.09.2025 | ΠΟΞ
- 9 Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ