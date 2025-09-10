Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα
10 Sep 2025, 19:08 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στο δρομολόγιο Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα της Ethiopian Airlines στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2025/26.
Σύμφωνα με νεότερες αλλαγές στο πρόγραμμα της εταιρίας, από τις 26 Οκτωβρίου, η σύνδεση θα πραγματοποιείται 4 φορές την εβδομάδα, αντί για 6 εβδομαδιαίες πτήσεις που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.
Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται ως εξής...
ET764 ADD0855 – 1335ATH 7M8 x357
ET763 ATH1435 – 2050ADD 7M8 x357
Επισημαίνεται ότι η συχνότητα πτήσεων του δρομολογίου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025 είναι 3 εβδομαδιαίες πτήσεις.
